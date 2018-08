Lenda John Cale deixa Vilar de Mouros a pedir mais

Delfim Machado Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Foi curto, mas bom e intenso, o concerto hipnótico de John Cale, ao início da noite deste sábado, no último dia do festival Vilar de Mouros.

O ex-The Velvet Underground apresenta-se com uma imagem jovial do alto dos seus 76 anos, e continua a quebrar as barreiras do que é tradicional, com um Rock artístico e pujante, num concerto que também vive muito do efeito visual e cuja maioria dos temas, pasme-se, foram criados na década de 70.

O melhor momento não ficou guardado. "Fear is a man"s best friend", tema do álbum Fear (1974), foi lançado a meio e o clímax dos 65 minutos em que John Cale esteve em palco. Pouco para uma lenda, intenso como se esperava.

Depois de John Cale houve Los Lobos. O conjunto mexicano que mais parecia uma banda de casamentos entrou com um Rock aguerrido e puro, mas rapidamente passaram às raízes espanholas e mexicanas que também os caracterizam, e o concerto esmoreceu.

No final, "La Bamba" pôs o recinto todo a dançar. Foi cantada até à exaustão, "à capela", em versão Folk ou em versão Rock. O tema mais conhecido de Los Lobos não é, na verdade, deles. É um original de Ritchie Valens, americano descendente de mexicanos. O início da noite coube ao trio Luís Severo.