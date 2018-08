Lendas do rock para consagrar Woodstock português

DELFIM MACHADO Hoje às 10:46 Facebook

O festival mais antigo de Portugal aposta na consagração com um cartaz que rivaliza com o que de melhor se faz na Europa. É um alinhamento para gente grande, como se percebe logo pelas lendas como Peter Murphy e David J (Bauhaus), John Lydon (ex-Sex Pistols) e os PiL ou John Cale (ex-The Velvet Underground). Há ainda nomes seguros com muita rodagem em palcos mundiais, como The Pretenders, The Human League, Incubus, dEUS ou James.

Experiência é a palavra de ordem, mas que se preparem os festivaleiros para brutas descargas sónicas. Um dos concertos mais esperados é o de Peter Murphy, vocalista dos Bauhaus que convidou David J, baixista da mítica banda britânica, para uma minidigressão europeia para celebrar os 40 anos da banda.

Ainda que só se possa ter o privilégio de ter, no Alto Minho, 50% de Bauhaus, não vão ser muitas as oportunidades para rever os sons negros dos pioneiros do rock gótico. É um dos últimos ecos de Bauhaus protagonizado por Peter Murphy que, aos 61 anos, recria a atmosfera sombria e melancólica do rock negro, perto das duas da madrugada.

Com temas na bagagem que misturam a distorção agressiva ("Dark entries" ou "Double dare") com o obscurantismo musical ("She"s in parties" ou "Kick in the eye"), espera-se ver o máximo possível dos cinco álbuns de originais. E, quem sabe, não aparece por ali a versão de Bauhaus de Ziggy Stardust, de David Bowie.

Hoje ainda há a emblemática Chrissie Hynde e os The Pretenders, com uma legião assinalável de seguidores, o ex-Sex Pistols John Lydon na liderança dos PiL, e o New Wave/Synthpop dos TheHuman League.

Incubus e Editors

Amanhã há dois nomes a reter: Incubus e Editors. Os primeiros regressam ao Minho depois de Coura 2002. Já os Editors continuam na estrada sem o guitarrista Chris Urbanowicz. Amanhã há outra lenda viva do Rock: John Cale. O ex-baixista de Velvet Undergroud certamente leva na bagagem muitos temas da banda experimentalista que esteve sempre à frente da época.

Tudo pronto, por isso, para um festival que a organização classifica como "maduro". A venda de bilhetes registou "uma subida de 30% relativamente a 2017", revela Diogo Marques, o que permite almejar a fasquia das 30 mil pessoas. Uma das curiosidades da venda de bilhetes é o facto de metade terem sido vendidos nos distritos de Braga e Porto, embora se espere forte presença do público espanhol.

A freguesia de Vilar de Mouros ficou conhecida pela música em 1971. Mas o festival surgira seis anos antes, em 1965, com folclore. Só em 1971 abriu as portas ao Rock e ficou conhecido como "Woodstock" português. Foi o primeiro de Portugal e um dos primeiros da Europa, mas o futuro seria de altos e baixos. Só 11 anos depois se realizaria a segunda edição e seria preciso esperar até 1996 para a terceira. Entre 1999 e 2006, realizou-se de forma ininterrupta e, após oito anos de interregno, foi ressuscitado em 2014 por uma organização que pretende reerguer a vertente rock.