Linda Martini vão ao North Music Festival

Os Linda Martini são a nova confirmação para o cartaz da 2.ª edição do North Music Festival, no Porto. A banda rock vai atuar no dia 25 de maio, primeiro dia do certame.

O grupo formado por Hélio Morais, Pedro Geraldes, Cláudia Guerreiro e André Henriques vai trazer ao palco temas do quinto álbum, homónimo, que acaba de ser lançado. Os Linda Martini juntam-se assim aos já confirmados Gogol Bordello e Guano Apes.

A primeira edição do North Music Festival realizou-se em Guimarães, mas este ano o festival anunciou a sua mudança para a cidade do Porto. Além de muita música, o público poderá desfrutar de experiências gastronómicas e provas de vinhos, zona de jogos e exibição de filmes e documentários, entre outras experiências.

O North Music Festival decorre a 25 e 26 de maio, na Alfândega do Porto. O bilhete para um dia custa 29 euros e o passe geral fica por 55 euros.