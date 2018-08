Língua portuguesa celebrada em estações do metro no Brasil

18 Maio 2018 às 11:35 Facebook

A exposição "Língua Portuguesa: Pontos que nos unem" foi inaugurada esta quinta-feira nas estações de metro Pirajá, Rodoviária e Aeroporto, em Salvador, Brasil. A mostra estará aberta ao público gratuitamente até 31 deste mês.

De acordo com um nota enviada às redações, a exposição reúne 16 totens com referências históricas sobre a formação da língua portuguesa, curiosidades sobre a gramática e citações de escritores mundialmente famosos como o moçambicano Mia Couto e o português Fernando Pessoa.

A mostra é uma iniciativa do Consulado Geral de Portugal na Bahia, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), através do Instituto Camões, com a CCR Metrô Bahia.

Segundo Rita Aparecida Santos, professora titular da Cátedra e responsável da exposição, a mostra tem o intuito de reforçar a importância da língua. "A língua portuguesa é claramente o que nos une. Uma língua multifacetada, variada, que faz com que nós nos reconheçamos do outro lado do mundo, seja em África, em Portugal ou nas Américas".

Para Luís Valença, diretor-presidente da CRR Metrô Bahia, a língua portuguesa reforça na cultura brasileira a pluralidade da população. "São vários os sotaques e expressões vindos de todos os cantos do país, o que faz do nosso idioma uma língua viva e pulsante".

A mostra "Língua Portuguesa: Pontos que nos unem" faz parte do projeto da CCR Metrô Bahia "Vem pra Cá", que promove eventos durante todo o ano nas estações de metro de Salvador e Lauro de Freitas.