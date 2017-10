Linkin Park regressam ao trabalho

Bárbara Lopes Hoje às 19:57 Facebook

Após a morte do vocalista Chester Bennington em julho deste ano, os Linkin Park voltam a reunir-se para preparar um concerto de homenagem.

Os Linkin Park partilharam uma foto no Instagram do primeiro ensaio após a morte do vocalista.

A imagem foi divulgada pelo baixista Dave Phoenix Farrel, na sua conta pessoal, e tem como legenda "É bom estar de volta com os rapazes".

O concerto de homenagem ao antigo vocalista está marcado para 27 de outubro no Hollywood Bowl, em Los Angels (EUA), e conta com a presença de músicos como os Blink 182, Bring Me the Horizon, System of a Down e KoRn.