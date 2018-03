Lista de vencedores dos Oscars

Hoje às 04:46 Facebook

Conheça todos os vencedores da 90.ª edição dos Oscars.

Melhor Filme

"A forma da água", de Guillermo del Toro

Melhor Realização

Guillermo del Toro, por "A forma da água"

Melhor Ator

Gary Oldman, por "A hora mais negra"

Melhor Atriz

Frances McDormand, por "Três cartazes à beira da estrada"

Melhor Ator Secundário

Sam Rockwell, por "Três cartazes à beira da estrada"

Melhor Atriz Secundária

Allison Janney, por "Eu, Tonya"

Melhor Filme de Animação

"Coco"

Melhor Documentário (Longa-Metragem)

"Icarus"

Melhor Filme Estrangeiro

"Uma mulher fantástica" (Chile)

Melhor Argumento Original

"Foge"

Melhor Argumento Adaptado

"Chama-me pelo teu nome"

Melhor Caracterização

"A hora mais negra"

Melhor Guarda-Roupa

"Linha fantasma"

Melhor Fotografia

"Blade Runner 2049"

Melhor Montagem

"Dunkirk"

Melhor Banda Sonora Original

"A forma da água"

Melhor Canção Original

"Remember me", do filme "Coco"

Melhores Efeitos Visuais

"Blade Runner 2049"

Melhor Montagem de som

"Dunkirk"

Melhor Mistura de Som

"Dunkirk"

Melhor Cenografia

"A forma da água"

Melhor Curta-Metragem de Animação

"Dear basketball"

Melhor Curta-Metragem de Imagem Real

"The silent child"

Melhor Documentário (Curta-Metragem)

"Heaven is a traffic jam on the 405"