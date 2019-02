Hoje às 11:07 Facebook

Little Friend atuam ao vivo na redação do JN. "A Substitute for Sadness" é o segundo disco do projeto de John Almeida. O showcase vai ser transmitido em direto, esta quinta-feira, a partir das 15.30 horas.

Cinco anos depois de "We Will Destroy Each Other", álbum de estreia que os deu a conhecer, os Little Friend estão de regresso com o segundo álbum, "A Substitute for Sadness".

O projeto de John Almeida, músico luso-britânico, esteve ausente durante um período em que houve uma "desconstrução gradual" de tudo o que estava a ser escrito e vivido, até ser inevitável uma reconstrução quase total da música, do som, e até da identidade do projeto.

André Tentugal tem uma colaboração muito próxima com o projeto e é o responsável pelos arranjos e composição do disco.

"Sombre song" é o single de avanço do disco, que saiu em setembro do ano passado, e reflete o fascínio pela fronteira sonora entre a estética de cantautor dos finais dos anos 60 e a orquestração do início da década de 70. Foi gravado e misturado nos Estúdios Sá da Bandeira, no Porto, por João Brandão. O videoclipe, com a presença intensa do ator Tommy Luther, foi também realizado por André Tentugal.