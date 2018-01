Livro sobre podres Donald Trump vai ser lançado em Portugal

Hoje às 15:12 Facebook

A Actual Editora, chancela do Grupo Almedina, adquiriu os direitos para a edição portuguesa do livro "Fire and Fury", da autoria de Michael Wolff, sobre o presidente norte-americano, Donald Trump, e que deverá chegar às livrarias em fevereiro.

No livro "Fire and Fury", um dos títulos mais comentados das últimas semanas, Michael Wolff analisa os esquemas internos da polémica presidência de Trump, através de informação privilegiada a que teve acesso.

Na obra, o autor explora o fenómeno Trump e o drama, as controvérsias e os escândalos a ele associados, que têm toldado as suas verdadeiras motivações e objetivos.