Livros de textos do arquiteto Álvaro Siza lançado hoje em Lisboa

Um conjunto de três livros que reúnem textos da autoria do arquiteto Álvaro Siza, nos quais aborda várias temáticas, desde a arquitetura, a poesia ou o cinema, vai ser hoje lançado na Ordem dos Arquitetos, em Lisboa.

Os livros "01Textos", "02Textos" e "03Textos", publicados pela editora Parceria AM Pereira, e prefaciados e organizados por Carlos Campos Morais, serão lançados numa sessão às 18 horas de hoje com a presença do autor, Álvaro Siza.

Nos textos, o arquiteto nascido em 1933 e detentor do Pritzker 1992 aborda inúmeras temáticas, desde a escultura, a pintura, o cinema, o ballet, a literatura, ou a poesia.

Os três volumes, cuja apresentação estará a cargo do arquiteto António Choupina, percorrem uma ordem cronológica, sendo o primeiro, o mais volumoso, entre 1963 e 2008, agora reeditado, mas revisto, e os restantes até 2018.

"Siza, como Almada Negreiros, tocou, toca, várias artes, sendo dominante, iniludivelmente, a arquitetura", aponta o prefácio de Carlos Campos Morais.

Nascido em Matosinhos, Álvaro Siza tem desenvolvido uma atividade por múltiplas expressões artísticas, desde o desenho, azulejaria, tapeçaria, escultura, design de móveis e objetos, joalharia, e o grafismo.

A expressão escrita, "tão singular como a arquitetónica, encontra-se no registo de infindáveis entrevistas, de conferências, palestras, discursos de aceitação de doutoramentos honoris causa ou outros, suportes multimédia, catálogos, livros diversos, etc., onde se encontra e se partilha a sua experiência, as suas dúvidas, o seu traço e o seu génio e onde permanecerá para memória futura", acrescenta o prefaciador.

Nascido há 85 anos em Matosinhos, onde em agosto de 2009 o Governo português lhe entregou a Medalha de Mérito Cultural, Álvaro Siza Vieira estudou na Faculdade de Belas Artes do Porto, onde foi professor, e criou em Portugal obras emblemáticas como a Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, a reconstrução da zona do Chiado, em Lisboa, após o incêndio de 1988, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, ou o Pavilhão de Portugal, com a sua emblemática pala, no Parque das Nações, no âmbito da Exposição Mundial de 1998, em Lisboa.

No estrangeiro, são da sua autoria o museu para a Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, no Brasil, o Centro Meteorológico da Vila Olímpica, em Barcelona, e a reitoria da Universidade de Alicante, ambos em Espanha, entre outros projetos.

Doutor Honoris Causa de várias universidades, o trabalho de Álvaro Siza tem sido internacionalmente galardoado. Além do Pritzker, recebeu os prémios Mies van der Rohe, em 1988, o Wolf, em 2001, a Real Medalha de Ouro do Instituto Britânico de arquitetos, em 2009, a Medalha Alvar Aalto, do Museu de Arquitetura e da Associação Finlandesa de Arquitetos, em 1988, e a Medalha de Ouro da União Internacional dos Arquitetos, em 2011.

No passado dia 25 de abril de 2017, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou-o com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, distinção que junta à de Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, recebida em 1992, e à Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal (1999).