Lúcia Vaz Pedro recebe medalha de Mérito Cultural

21 Maio 2018 às 12:19 Facebook

Twitter

A União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso decidiu atribuir a medalha de Mérito Cultural a Lúcia Vaz Pedro, colunista do JN.

De acordo com nota de imprensa, a cerimónia da 4ª edição das Medalhas de Mérito da União de Freguesias de Mafamude e Vilar de Paraíso vai realizar-se esta segunda-feira, 21 de maio, às 21.30 horas, nas instalações do Grupo Dramático de Vilar de Paraíso. Durante o evento, Lúcia Vaz Pedro vai ser galardoada com a medalha de Mérito Cultural.

Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Lúcia Vaz Pedro é professora de português na Escola Secundária António Sérgio e colunista do JN. No passado, já escreveu para "O Segredo" e o "Move Noticias" e foi apresentadora da rubrica "Português Atual" do "Porto Canal".

Lúcia Vaz Pedro é também escritora, sendo autora de livros como o "Manual do Bom Português Atual" e o "Passeio pelo Porto com a Gaivota Carlota".