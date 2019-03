Luciano Tovoli: "Fui o primeiro a filmar em digital"

João Antunes Hoje às 11:07 Facebook

O lendário diretor de fotografia italiano Luciano Tovoli esteve na Cinemateca a receber o prémio da Associação da Imagem Portuguesa e a apresentar "Suspiria", de Dario Argento e o livro-entrevista sobre o seu trabalho nesse filme capital do cinema moderno. Antes de um encontro animado com o público, esteve a falar ao JN sobre a sua carreira, onde pontificam colaborações com Michelangelo Antonioni, Marco Ferreri, Maurice Pialat ou Barbet Schroeder.

Que importância teve na sua carreira o "Suspiria"?

Quando fui chamado para fazer o "Suspiria" percebi que era a altura certa para eu mudra a minha atitude em relação a filmar a cores. Tinha feito vários filmes a preto e branco, já tinha filmado a cores mas não estava satisfeito. Ainda não tinha trabalhado a cor de uma forma dramatúrgica. Ainda não tinha utilizado todo o poder que a cor tem. Percebi que neste filme ia ter mais liberdade.

Em que sentido sentiu que iria ter mais liberdade?

Era um filme de fantasia. O sangue de "Suspiria" é o sangue mais falso jamais utilizado no cinema. Insisti com o Argento que não queria que o sangue fosse realista. Tinha de ser como uma pintura.

O filme é hoje recordado precisamente pela sua estética, pelas suas cores. Como é que trabalhou esses aspetos com o Dario Argento?

O Dario tinha um desejo, no início do filme, e expressou-o de forma muito simples. Disse-me que queria que o filme se parecesse com os filmes antigos em Technicolor, que tornava as cores muito fortes. E juntámos luzes muito fortes, o que espalhou a cor por todo o lado. Foram dezoito semanas de muito trabalho.

Na altura o filme não teve muito sucesso...

O filme muito criticado pelas cores, acharam que era uma provocação. Uns disseram que o Argento era louco, outros que tinha sido aquele tipo que agora trabalhava com ele, o Luciano Tovoli, que o tinha enlouquecido. Consideraram que o filme era de muito mau gosto. Estávamos em Itália, mesmo o tipo mais ignorante sabe alguma coisa de arte clássica. Mas parece que nunca tinham visto um Picasso nem sabiam nada de arte moderna.

Voltou a trabalhar com o Dario Argento, por exemplo num "Drácula 3D". Como é que foi essa experiência das três dimensões?

Durante trinta anos não trabalhei com o Argento, as nossas agendas não correspondiam. Passei catorze anos em Hollywood, fomos perdendo contacto. Mas telefonou-me a dizer que queria fazer um filme em 3D. Eu era um apaixonado do 3D, mas não é tanto os efeitos que me interessavam, mas a profundidade, a atmosfera entre os atores, o sentir a distância. Foi muito duro, porque tive de trabalhar três meses com os óculos. Como nem todos os cinemas têm projeção em 3D tivemos de fazer cópias em 2D. Sem os óculos, já não gostei.

Todos nos lembramos daquele plano-sequência no final do "Profissão: Repórter"...

Quando começámos a trabalhar o Antonioni disse-me que lá para o final do filme, se houvesse dinheiro para chegar lá, queria filmar um plano longo de sete minutos, onde a câmara passasse através de uma janela. Não percebi muito bem o que ele queria e esqueci-me por completo. Até à altura em que foi necessário fazer esse plano...

Como é que resolveu as questões técnicas?

Chamámos uma equipa que tinha uma esfera onde metia uma câmara de 16mm e com um joystick a ia controlando. Mas a nossa câmara de 35mm era muito mais pesada. Não usámos a esfera, mas o resto sim. E construímos a fachada do hotel, de forma a que as grades da janela se abrissem para a câmara passar. Depois, um grupo de técnicos colocava-a com um gancho nuns rails aéreos. Trabalhámos uma semana nesse plano.

No cinema, é um homem de famílias, há vários realizadores com quem trabalhou várias vezes...

Com o Nanni Moretti só uma vez, por causa do feitio dele... Com o Barbet Schroeder por exemplo é quase como um casamento. Decidimos que íamos fazer doze filmes. Já fizemos sete. Ainda faltam cinco.

Uma vez decidiu realizar um filme. Porque não repetiu a experiência?

O filme não estreou em Itália. Em França estreou com 400 cópias, foi um grande sucesso. Mas tinha sido produzido pela Gaumont Italia, que faliu logo a seguir e as cópias foram apreendidas. Só passou na televisão. Até tinha um contrato de três filmes com o Marcello Mastroianni, mas decidi voltar para a minha verdadeira profissão.

Para um diretor de fotografia, o que significou a passagem da película para o digital?

Para mim não significa nada porque fui o primeiro a fazer um filme em digital, "O Mistério de Oberwald", do Michelangelo Antonioni. Em 1979, quando ainda ninguém pensava nesta tecnologia, fizemos um filme para perceber se sem a película podíamos ser criativos. Hoje 99% dos filmes são feitos assim. Para mim, é uma evolução normal.

Nos encontros como o que vai ter a seguir, onde vão estar muitos jovens, o que gosta de dizer aos que querem começar a trabalhar em cinema?

Eu gosto de falar do que sei, da fotografia em cinema. O que costumo dizer é que há hoje em dia câmaras tão poderosas, que podem filmar quase sem luz. Por isso, por favor, cortem na luz, não acrescentem mais luz. Senão, vai parecer sempre o mesmo filme. Vai ser aborrecido, para vocês e para os espetadores. Ponham negro na imagem, cortem na luz e vão para casa estudar.