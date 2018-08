Lucrecia Martel apresentou novo filme no Trindade Porto

Ricardo Jorge Fonseca 04 Maio 2018 às 13:37 Facebook

"Zama", um drama de época existencialista sobre o conceito interior humano de fronteira , é a nova obra de Lucrecia Martel, cineasta argentina que veio à Invicta falar com os seus espectadores

"Mais do que fazer um filme histórico, quis ter a liberdade de pensar sobre o passado da América do Sul. Acho que é isso que o cinema faz, e também a literatura". As palavras foram ditas pela realizadora argentina Lucrecia Martel, no Cinema Trindade, no Porto, durante a apresentação do seu novo filme, "Zama". O drama de época adapta o romance existencialista de Antonio Di Benedetto (1922-1986), publicado em 1956. O filme estreou esta quinta-feira e estará em exibição ao longo da próxima semana.

A cineasta chamou a "Zama", que assinala o seu regresso à realização dez anos depois do carismático "A mulher sem cabeça", um "filme de fronteira" - pela região em que é filmado, zona de confluência entre a Argentina, Brasil e Paraguai; pelo elenco multinacional, que conta com atores mexicanos, brasileiros, argentinos e espanhóis (e um diretor de fotografia português, Rui Poças); e pela miscigenação linguística, que "inventa um espanhol inexistente" e dá expressão a uma série de dialetos indígenas.

Também na "fronteira" se encontra Don Diego de Zama, o protagonista do filme, interpretado por Daniel Giménez Cacho. Perdido num entreposto da selva sul-americana no final do século XVIII, o oficial da coroa espanhola aguarda infinitamente pela sua transferência para Buenos Aires. O tema principal do filme é mesmo essa espera, que depende de uma série de protocolos e burocracias, "uma situação eminentemente moderna", disse a realizadora na sessão especial de antestreia.

Na sua passagem pelo Porto, Lucrecia Martel dirigiu ainda uma "masterclass" para os alunos da Escola das Artes da Universidade Católica do Porto. O seu novo filme foi também exibido no festival de cinema Indie Lisboa, que este ano homenageou Lucrecia Martel.