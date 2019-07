Luis Buñuel: Viagem surreal em 25 filmes

João Antunes Hoje às 14:12 Facebook

Obra maior de Luís Buñuel, "Um cão andaluz" vai ser exibido no Porto e em Lisboa já nesta sexta-feira.

Luis Buñuel foi um dos maiores provocadores da história do cinema. Começou sob influência do pintor catalão Salvador Dali e é considerado um dos maiores expoentes do surrealismo no cinema. Mas não deixou de utilizar o real para denunciar o Mundo. A sua educação jesuíta levá-lo-ia a declarar-se "ateu graças a Deus". Em muitos dos seus filmes utilizou a iconografia religiosa mas completamente pervertida.

Buñuel (1900-1983) é o maior cineasta espanhol, apesar de ter produzido quase toda a sua obra em França e no México. Realizou 32 filmes, 25 dos quais poderão ser vistos a partir desta quinta-feira, dia 11, e até ao final do mês, no Teatro Campo Alegre, no Porto, e no Espaço Nimas, em Lisboa. É a maior retrospetiva da obra de um cineasta realizada fora da Cinemateca e da Fundação Gulbenkian.

"As três primeiras obras de Buñuel, na passagem para os anos 1930 - "Um cão andaluz", "A idade de ouro" e "Las Hurdes" -, bastavam para que tivesse um lugar cimeiro na história do cinema", observou, ao JN, António Costa, da Medeia Filmes, que organiza o ciclo a par com a Leopardo Filmes.

"O período mexicano, praticamente desconhecido entre nós (a maior parte terá só agora estreia comercial em Portugal), é para muitos críticos a sua grande época. Aliás, valeu-lhe vários prémios em Cannes", acrescenta o programador. Estes são os filmes programados para a primeira fase do ciclo [ler caixa]. A segunda fase será dedicada aos "filmes da consagração".

Do exílio ao regresso

Nascido a 22 de fevereiro de 1900, Buñuel conhece Salvador Dalí e Federico García Lorca quando vai estudar para Madrid. Mudando-se para Paris, entra no meio cinematográfico como assistente de Jean Epstein. Com Dali escreve e realiza, em 1929, o que se tornaria desde logo o seu manifesto, "Un chien andalou". A imagem do olho cortado por uma lâmina ainda hoje impressiona quem vê o filme pela primeira vez.

Depois do arrasador "L"age d"or", volta a Espanha para o documentário de denúncia "Las Hurdes - Tierra sin pan". Mas a situação política complica-se, a guerra civil eclode, o franquismo vence e Buñuel vê-se obrigado ao exílio. Primeiro, nos EUA, trabalhando no MoMA e na dobragem de filmes, depois no México, onde reinicia a sua obra, assinando em 1950 outro título capital na sua filmografia, "Los olvidados", sobre os "esquecidos" dos bairros pobres da capital.

Da sua fase mexicana ressaltam sobretudo melodramas levados ao paroxismo ou visões surreais de clássicos da literatura. Filma com verbas e atores franceses e norte-americanos, antes de ser convidado por Franco para regressar a Espanha.

"Viridiana" é uma obra arrasadoras sobre a religião e acaba banido em Espanha.

Adjetivo: Buñueliano

Buñuel radica-se então em França, onde assina algumas das suas obras mais conhecidas, como "O charme discreto da burguesia" ou o opus final "Este obscuro objeto do desejo", já depois de um novo e fugaz regresso a Espanha, para filmar "Tristana, amor perverso".

É esta obra única e genial - uma das raras da história do cinema a gerar um adjetivo: buñueliano - que poderá ver a partir desta semana.

25 vezes Buñuel

De 11 a 14 de julho

Ele (1953)



12 julho

Um cão andaluz (1929)

A idade de ouro (1930)

Las Hurdes (1932)

Terra sem pão (1932)



13 jul | 15 de jul

Ensaio de um crime (1955)



16 jul | 17 jul

O bruto (1953)



18 julho

Uma mulher sem amor (1951)



19 jul | 20 jul

O Monte dos Vendavais (1953)



21 jul | 22 jul

Nazarín (1958)



23 jul | 24 jul

As aventuras de Robinson Crusoe (1953)



25 julho

A filha do engano (1951)



26 jul | 27 jul

Viridiana (1961)



28 jul | 29 jul

Os esquecidos (1950)



30 jul | 31 jul

Susana (1951)