Luís Quintais premiado com Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes

Luís Quintais recebe neste sábado, pelas 16 horas, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho de Amarante, o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes com o livro "Arrancar Penas a um Canto do Cisne", editado pela Assírio e Alvim. O prémio, no montante de 12.500 euros, resulta da parceria entre o Município de Amarante e a Associação Portuguesa de Escritores (APE).

Luís Quintais, poeta, ensaísta, antropólogo e professor na Universidade de Coimbra, já publicou onze livros de poesia e foi também já premiado por diversas vezes.

"Arrancar Penas a um Canto do Cisne" surgiu vinte anos depois de "A Imprecisa Melancolia" (1995). Reúne-se neste livro toda a poesia de Luís Quintais, que nos diz que "a memória faz-se ao contrário. Assim fiz a minha. Procurei, porém, não desfigurar. Corrigi erros, arrumei melhor, alguns poemas foram eliminados, outros, que esquecera, foram incluídos, reescrevi pontualmente", pode ler-se na sinopse. O posfácio é de Pedro Eiras.

O Júri do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes, constituído por Fernando J. B. Martinho, José Manuel Mendes e Rita Patrício, justifica a escolha de "Arrancar Penas a um Canto do Cisne" com "o sólido percurso poético de Luís Quintais, sustentado numa voz singular, de um lirismo apurado no diálogo constante com várias tradições poéticas e depurado por uma subtil ironia que perpassa os poemas. Manifestando a sua mestria poética em registos bem diferenciados, Luís Quintais, no volume em apreço, revela-se como um autor dos mais marcantes da atual poesia portuguesa".

Com o objetivo de homenagear e perpetuar a memória de Teixeira de Pascoaes, o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes destina-se a galardoar anualmente uma obra em português e de um autor português, publicada integralmente e em 1.ª edição no ano anterior. Este ano, e a título excecional, foram admitidas obras publicadas em 2015 e 2016.

À semelhança de anos anteriores, após a cerimónia da entrega do prémio, seguir-se-á o descerramento da placa alusiva a esta edição, na Biblioteca Municipal Albano Sardoeira.