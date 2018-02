Sofia Teixeira Santos Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Nessi Gomes vai protagonizar dois espetáculos em Portugal: dia 28 de março atua em Lisboa e dia 29 sobe ao palco do Centro de Cultural de Caldas da Rainha. A cantora luso-descendente lançou o seu primeiro álbum "Diamonds & demons" em 2016.

A cantora de origem portuguesa Nessi Gomes, atualmente em digressão pela Europa, tem dois concertos em Portugal programados para o mês de março. No dia 28, Nessi sobe ao palco da Musicbox, em Lisboa, (os bilhetes custam 12 euros) e, no dia seguinte, atua no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha (os bilhetes custam 7,50 euros).

Filha de pais madeirenses, Nessi Gomes sempre viveu na pequena ilha de Guernsey, no Canal da Mancha, e o seu crescimento musical aconteceu na América Central. A cantora "rapidamente deixou de ser uma aposta no circuito da world music mundial para ser uma certeza. E, apenas com a edição de um álbum", pode ler-se no comunicado.

Em outubro de 2013, regressou à Europa e, em conjunto com o produtor Duncan Bridgeman, "iniciou o processo de criação e gravação" do disco "Diamonds & demons". Nesta digressão europeia, que já passou por mais de 20 países, Nessi Gomes continua a explorar os êxitos do seu primeiro álbum, lançado em 2016.