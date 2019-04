"Luta pelos vivos". Novo trailer da última temporada de A Guerra dos Tronos

Hoje às 17:56 Facebook

"Luta pelos vivos" é o mote do novo - e provavelmente o último - trailer da derradeira temporada da série "A Guerra dos Tronos". O canal HBO divulgou esta terça-feira as novas imagens nas redes sociais.

A espera está quase a chegar ao fim, mas a ansiedade dos fãs da trama inspirada na saga de livros "As Crónicas de Gelo e Fogo", do autor norte-americano George R. R. Martin, continua a mesma. Para abrir ainda mais o apetite do público, o canal de televisão HBO (que também tem agora uma plataforma de streaming) decidiu partilhar, esta terça-feira, nas redes sociais, um novo trailer da oitava e última temporada da série, depois de alguns "teasers" e do trailer oficial, divulgado no início de março.

No vídeo, é possível ver o castelo de Winterfell em ruínas e cheio de neve, no que aparenta ser um cenário pós-batalha, possivelmente com o exército dos "White walkers", e que termina com a imagem da espada de Jon Snow enterrada entre os destroços.

"A Guerra dos Tronos" foi para o ar em 2011 e o mundo ficou rendido. Desde então já foram exibidas sete temporadas e o sucesso não pára de aumentar. A sétima temporada foi transmitida no verão de 2017 e os fãs tiveram de esperar quase dois anos pelos últimos episódios, que vão estrear no dia 15 de abril, em Portugal.