Luxúria Canibal encontrou uma parceira na solidão

Catarina Ferreira Hoje às 13:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O segundo dia do festival GUIdance que tomará conta de Guimarães até 17 de fevereiro traz hoje mais uma estreia absoluta. Mais uma do lote de seis que Rui Torrinha, diretor do certame, quis incluir, assumindo plenamente o risco de produções novas.

"No fim era o frio" é um desafio lançado aos Mão Morta, para desenvolverem um projeto inédito de desconstrução. À mítica banda de rock português juntam-se seis bailarinos, às 21.30 horas, na Fábrica ASA.

Depois de terem feito incursões pelo universo da literatura e do teatro, os Mão Morta lançam-se na dança. "Queríamos desenvolver este espetáculo com dança, mas não somos coreógrafos nem temos particular conhecimento sobre a arte. Queríamos um coreógrafo, mas não uma superstar. Como novatos, seríamos comidos vivos. Queríamos alguém que vestisse a camisola a 100%. Auscultando nomes, surgiu-nos a Inês Jacques, nome muito conhecido entre pares", conta Adolfo Luxúria Canibal.