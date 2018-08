MAAT encerrado ao público no próximo fim de semana devido à Eurovisão

03 Maio 2018 às 13:33 Facebook

Twitter

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, vai estar fechado ao público entre sexta-feira e domingo, para albergar a cerimónia de abertura do Festival Eurovisão da Canção 2018, foi hoje anunciado.

​​​​​​ Por esse motivo, o dia de entrada gratuita no museu, previsto para domingo, dia 06 de maio, passa para o domingo seguinte, dia 13 de maio

"Respondendo ao desafio lançado pela cidade de Lisboa de acolher o Festival Eurovisão da Canção 2018, o MAAT foi o local escolhido para a cerimónia de abertura. Por essa razão vai fechar ao público nos dias 4, 5 e 6 de maio", informa o museu em comunicado.

O acesso ao passeio ribeirinho junto ao Tejo também vai estar condicionado nos mesmos dias, devido ao perímetro de segurança que vai ser montado.

O MAAT reabre no dia 07 de maio e com entrada gratuita no domingo, dia 13 de maio.

Os ensaios para o Festival Eurovisão da Canção, que decorre este ano pela primeira vez em Portugal, começaram no domingo e vão acontecer todos os dias até à final do concurso, a 12 de maio.

No total, irão decorrer na Altice Arena, em Lisboa, 95 ensaios, "sem contar com os 'stand in' [ensaios de luz e de realização, com figurantes em vez dos concorrentes], que começaram durante a semana", disse à Lusa fonte oficial da organização do concurso.

No domingo, o concurso ocupa o MAAT, com a cerimónia de abertura e a 'blue carpet', onde irão desfilar os 43 concorrentes.

O Festival Eurovisão da Canção é um formato da União Europeia de Radiodifusão (EBU, sigla em inglês), que este ano é organizado em parceria com a RTP, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

A final será transmitida nos 43 países que participam no concurso. Além disso, "foram também vendidos direitos de transmissão para os Estados Unidos da América e a China". Tudo somado, a organização estima que a final tenha "um potencial de 200 milhões de telespetadores".

Em Portugal, a final é emitida pela RTP.