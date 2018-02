"Macbeth é atual porque as pessoas se matam alegremente"

Ricardo Jorge Fonseca Ontem às 20:04 Facebook

Twitter

Michael Dobson, diretor do Instituto Shakespeare, esteve este fim de semana no Porto para participar na conferência "Macbeth: encenar a maldição". A montagem de Nuno Carinhas da peça do dramaturgo inglês está em cena até 11 de março, no Teatro São João, no Porto

"Macbeth permanece atual porque as pessoas continuam a matar-se alegremente umas às outras e a privilegiar o poder em detrimento do interesse das suas famílias, e das famílias dos outros". A afirmação é de Michael Dobson, diretor do Instituto Shakespeare, que esteve este fim de semana presente no Teatro São João, no Porto, para participar na conferência "Macbeth: encenar a maldição".

Reconhecido como um dos mais reputados especialistas mundiais na obra do dramaturgo inglês, Michael Dobson esteve acompanhado pelo professor de literatura da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Rui Carvalho Homem, numa sessão que decorreu no palco do teatro.

Encantado pela sala, Dobson conduziu uma palestra bem-humorada sobre a peça que Nuno Carinhas encenou o ano passado e que foi agora reposta, no Teatro São João, ficando em cena até 11 de março. Num texto semeado de presságios e forças sobrenaturais, que compelem Macbeth a uma sucessão de crimes, o especialista falou da influência da dramaturgia medieval religiosa, como as Moralidades e os Mistérios, e também do contexto da época em que foi escrito (início do século XVII), quando as bruxas eram bastantes populares.

A conferência debruçou-se, sobretudo, sobre as diferentes abordagens que foram feitas à chamada "peça escocesa", ao longo de quatro séculos, por encenadores, cenógrafos ou realizadores de cinema. Foi citado o trabalho de nomes como Henry Irving (em 1888), Roman Polanski (1971), Yukio Ninagawa (1985), Gregory Doran (1999) ou Lucy Bailey (2010), construindo-se um panorama das respostas que foram dadas aos vários problemas que o texto levanta. Não foi esquecida a encenação de Orson Welles num contexto caribenho, em 1936, que ficou célebre pela morte de um crítico que atacou o espetáculo e que terá sido vítima de um boneco de vudu.

Sobre a peça, Dobson diz que a sua estrutura se "desmorona" a partir do momento em que Macbeth mata o Rei Duncan, sendo o reflexo da sua consciência dilacerada. Até 11 de março, será possível rever a visão de Nuno Carinhas sobre este texto de contornos malditos.