Madonna consolida trono com álbum muito lisboeta

Em meia hora esgotou três espetáculos no Coliseu dos Recreios, anunciou três novas datas e vendeu os bilhetes todos num dia. O feito digno de realeza foi conseguido por Madonna, que lança amanhã "Madame X", álbum inspirado em Portugal e na sua vivência em Lisboa.

Naquela cidade, em janeiro, sobe ao palco do Coliseu dos Recreios em seis datas esgotadíssimas, de 16 a 23.

Quando ouviram o álbum "Madonna", em 1983, muitos críticos anteviam longa carreira àquela jovem de 24 anos chamada Madonna Louise Veronica Ciccone que irrompia pelas tabelas do Billboard. O que não estariam à espera era que, aos 60 anos, em 2019, o conjunto de feitos e reinvenções ainda a mantivessem no topo do estrelato. Não é à toa que lhe chamam rainha da pop.