Já está no YouTube o videoclip do novo single de Madam X, o novo álbum de Madonna, que será lançado em junho de 2019.

"Medellín" foi rodado em Portugal e é o primeiro avanço do 14.º disco de estúdio da cantora norte-americana, que vive em Lisboa. A música conta com a participação do colombiano Maluma.