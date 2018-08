Madonna: ser quem se quer ser não é para todos

Helena Teixeira da Silva Hoje às 22:30 Facebook

Madonna tinha quase tudo para não ser quase nada - pobre, baixa, pouco bonita, criada na periferia de Detroit, sem mãe desde os cinco anos e desavinda com o pai -, mas tinha a inteligência e a coragem suficientes para transformar-se em quase tudo o que ambição nenhuma conseguiria antecipar: milionária, revolucionária, planetária.

"Sei que não sou a melhor cantora nem a melhor dançarina. Mas, porra, sou tão provocante quanto quero. E o que quero é quebrar tabus inúteis", avisou há quase 30 anos, numa década sem história, que a cantora norte-americana invadiu com todas as posições e variações sexuais, para escândalo de quem não estava preparado para ela. Ou para a vida. Quebrou tudo: preconceitos sexuais, religiosos, raciais, de género e expressão.

Ser quem se quer ser não é para todos. É para Madonna Louise Ciccone, que celebra hoje 60 anos, e depois de ter sucessivamente chocado (e desbravado) o mundo, ao mundo pediu apenas um presente: 50 mil euros para apoiar as crianças africanas do Malawi (um dos 20 países mais pobres do mundo), ajuda que tem vindo a dar sozinha há mais de uma década: adotou quatro crianças e criou a Fundação Raising Malawi, para ajudar órfãos.

E sim, Madonna vive há um ano em Portugal e conheceu Celeste Rodrigues e tem um filho a jogar no Benfica e comprou cavalos lusitanos e encantou-se com o fado e protagonizou uma produção de moda para a Vogue italiana que catapultou Lisboa para a primeira divisão, apesar de ter associado a capital a Cuba. Mas Portugal é só uma nano-migalha na história de Madonna, que continuará a ser Madonna depois de ir embora, provavelmente já no fim deste ano.

Para já, leva a vantagem de ser a única artista deste calibre a ter sobrevivido aos fármacos e à morte (Prince e Michael Jackson não conseguiram), à decadência e à idade (Britney Spears, imberbe de 36 anos e aguda promessa aos 20, ficou pelo caminho. Nem o beijo da Rainha, em 2003, a salvou - e Madonna tinha quase 50 quando pôs o mundo a dançar aquela revisitação dos Abba chamada Hung Up).

Provocadora, visionária, autónoma e imune ao chorrilho de críticas, Madonna trabalhou com os produtores que quis - de Prince a Kanye West -, passeou pelo cinema entre o arraso e a aclamação (em "Evita"), escreveu livros para crianças na fase recatada, aderiu à cabala, inspirou criadores como Gaultier, fundou a Maverick Records que a tornou milionária e dona de si própria e do seu trabalho e colecionou maridos (Sean Penn, Guy Ritchie) que foi trocando por homens mais novos, quase sempre bailarinos. É mãe de seis filhos e foi a primeira artista mulher a faturar como os homens e prepara-se para gravar o 14º disco da carreira e talvez embarcar naquela que será a sua 10ª digressão mundial. Madonna tem 40 anos de vida pública e pode ser o que lhe apetecer ser. Felizmente para o mundo, apetece-lhe ajudar a salvá-lo.