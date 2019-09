Magia de Harry Potter celebrado em noite de sexta-feira 13

Filipa Silva Hoje às 17:14 Facebook

Perto de duas mil pessoas passaram pelo Coliseu do Porto, esta sexta-feira à noite, para assistirem ao espetáculo "The Magical Place", uma apresentação inspirada no universo de Harry Potter, que misturou magia, música e bom humor na maior sala de concertos da Invicta.

O ilusionista portuense Hélder Guimarães, mestre de cerimónias da noite, foi o primeiro a dar cartas no espetáculo. E nem precisou de varinha para fazer do baralho o que quis. Um adversário decididamente a evitar no poker e no bridge.

Para o mágico, que se apaixonou pelo ofício com 12 anos, e que hoje está radicado em Los Angeles, a memória, a destreza, a ilusão de ótica e a psicologia são a chave da arte que domina. Outro elemento fundamental é a colaboração do público e ontem foram vários os jovens que subiram ao palco para ajudar.

Ao cabo da primeira meia-hora, entrou em ação a Lisbon Film Orchestra, cujos 58 intérpretes fizeram também magia: a da imersão, pela música, no mundo de fantasia de Hogwarts que o cinema nos desenhou.



A orquestra dividiu a sua atuação em três partes, com temas retirados dos três primeiros filmes da saga: "A Pedra Filosofal", "A Câmara dos Segredos" e "O prisioneiro de Azkaban".

De "Harry"s Wondrous World", do primeiro título da saga, à fabulosa "Bridge to the Past", penúltimo do alinhamento, sobraram momentos de exaltação interior, de ligação direta aos lugares emocionais da história que Daniel Radcliffe protagoniza no cinema.

A fechar as duas horas de espetáculo, a sala agitou-se para ajudar Hélder Guimarães a resolver um "mistério final", que culminou com a entrada de um Ford Anglia (azul bebé, pois claro) em palco.

O espetáculo "The Magical Place" foi promovido pela Livraria Lello na sequência do lançamento, esta semana, do livro "Harry Potter magical places", um álbum ilustrado que resulta numa coprodução com a editora norte-americana Insight Editions.