Mais de metade das salas não baixa preços dos espetáculos

Mais de metade das salas de espetáculo do país não alterou a política de preços de bilheteira na sequência da redução do IVA para 6% registada no primeiro dia deste ano.

Ao JN, os responsáveis destas estruturas justificam a medida dizendo que já disponibilizam bilhetes a preços acessíveis, raramente acima dos cinco euros, a que aliam descontos (para jovens, crianças, famílias e seniores).

Enquadram-se neste contexto teatros como o municipal de Bragança ou o Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, que desde 2011 mantêm inalterada a política de descontos. O Cine Teatro Avenida, em Castelo Branco, sublinha que a política de preços "tem como eixo fundamental não onerar o cidadão", acrescentando que os bilhetes custam, há muito tempo, apenas cinco euros. O Teatro Municipal da Guarda subscreve o argumento.