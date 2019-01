Malkovich em comédia teatral inspirada em Weinstein

Ana Vitória Hoje às 17:08 Facebook

O ator John Malkovich será o protagonista da nova peça do dramaturgo norte americano David Mamet, intitulada "Bitter Wheat" ("Trigo amargo", na tradução literal), uma comédia baseada no escândalo sexual do produtor Harvey Weinstein.

A peça estreará em junho, no West End, em Londres.

Em entrevista recente à emissora de rádio "BBC 4", Malkovich descreveu a obra como uma "comédia de humor negro sobre um magnata do cinema que se comporta muito mal". O personagem principal da peça Barney Fein, a quem Malkovich dá vida, é inspirado na figura de Harvey Weinstein, embora, como esclareceu o ator, não seja "particularmente" o produtor.

"Acho que David Mamet (Prémio Pulitzer de teatro em 1984) deve ter tido esta ideia na sequência das notícias que entretanto saíram sobre Harvey Weinstein. A peça não é sobre ele especificamente. É sobre a indústria do cinema e como as pessoas em cargos como esse, de chefia de estúdios, se têm comportado no último século", sublinhou John Malkovich. Curiosamente, o ator trabalhou com Weinstein no filme "A vida é um Jogo" ("Rounders") de 1998.