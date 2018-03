Manel Cruz e Carolina Deslandes confirmados no MEO Marés Vivas

Ana Rita Neto Hoje às 17:26 Facebook

Os portugueses Manel Cruz e Carolina Deslandes são as novas confirmações do cartaz MEO Marés Vivas, que se realiza entre 20 e 22 de julho, em Vila Nova de Gaia. Os dois músicos atuam também no Rock in Rio.

Manel Cruz atua no primeiro dia do festival Meo Marés Vivas, no Palco Meo. O público poderá ouvir temas do novo disco a solo, que tem lançamento marcado para abril. "Beija-Flor" e "Ainda Não acabei" são os dois singles já conhecidos do projeto.

Já Carolina Deslandes sobe ao mesmo palco no dia 21, segundo dia do festival. A artista, "uma das maiores referências não apenas no universo digital mas na música nacional contemporânea", leva a palco temas bem conhecidos dos portugueses, como "A Vida Toda" que já soma mais de 6 milhões de visualizações no YouTube, ou "Avião de Papel", lançado recentemente e que conta com a participação de Rui Veloso.

Os dois artistas juntam-se aos já confirmados Jamiroquai, Joss Stone, Kodaline, LP, Richie Campbell, David Guetta, Rita Ora, ou D.A.M.A.

O MEO Marés Vivas realiza-se de 20 a 22 de julho, na Antiga Seca do Bacalhau, em Gaia. Os preços dos bilhetes variam entre os 35 euros (diário) e os 65 euros (geral). Há também um passe VIP à venda por 150 euros.