Manel Cruz: O músico no sistema a reivindicar a sua liberdade

Manel Cruz é um homem com responsabilidades, reconhece que já entrou no sistema, mas quis reivindicar os seus "bocadinhos de liberdade".

Mesmo com a imaginação sujeita a horário de Função Pública, uma disciplina autoimposta para compor 12 canções de uma simplicidade desarmante, em que se ouve o amor, a vida, o trabalho ou a "promiscuidade entre estas coisas todas". O músico vinha de uma crise criativa, mas parece estar totalmente curado. Ao JN explicou todo o processo de "Vida nova", que será apresentado na Casa da Música, no Porto, a 28 de abril, e no Capitólio, em Lisboa, a 1 de maio.

É o primeiro disco que lança com nome próprio. O que é que isso significou na abordagem a estas canções?

Quando terminou a Estação de Serviço e, depois, a Extensão de Serviço [projetos musicais de Manel Cruz ativos entre 2015 e 2017], pensei em fazer uma roupagem nova para as músicas antigas, que eram transversais a todo esse período. Entretanto, surgiram condições económicas para que voltasse a gravar. E planeei as coisas num sentido mais profissional: depois de fazer tantas outras coisas, este podia ser o meu espaço artístico e de subsistência.