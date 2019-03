Manuel Alegre distinguido na gala SPA

Hoje às 17:01 Facebook

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) atribuiu, esta quarta-feira, à noite, os prémios de 2018, no Centro Cultural de Belém. O

Da longa lista de prémios atribuídos pela SPA, Manuel Alegre foi o autor nacional distinguido pela sua vida e obra.

Nas categorias de teatro, o melhor espetáculo foi "O Mundo é Redondo", uma encenação de António Pires. Os prémios de melhores atores foram atribuídos a Ana Cris, pelo seu desempenho em "Mártir", e a Miguel Loureiro, na obra "Timão de Atenas".

O melhor texto português representado é da autoria de Guilherme Gomes com "Que boa ideia, virmos para as montanhas".Na única categoria dedicada à dança, "Margem", de Victor Hugo Pontes foi considerado o melhor espetáculo de dança, do ano de 2018.

No cinema, o galardão de melhor filme foi atribuído a "Cabaret Maxime", de Bruno de Almeida. O mesmo filme deu também o prémio de melhor atriz a Ana Padrão. O melhor argumento é de Leonor Pinhão, com "Ruth". Francisco Froes arrecadou o prémio de melhor ator pelo seu desempenho em "Parque Mayer".

Na música, "Do Avesso", de António Zambujo, foi considerado o melhor trabalho da música popular. O prémio para melhor tema foi para "Alvoroço", de JP Simões. "Canção do Bandido", de Nuno Côrte-Real e Pedro Mexia, foi distinguido como o melhor trabalho da música erudita.

Na literatura, "O Invisível" de Rui Lage,foi considerado o melhor livro de ficção narrativa, e "Sombra Silêncio", de Carlos Poças Falcão, foi distinguido como o melhor livro de poesia.

"Donos Disto Tudo" foi considerado o melhor programa de entretenimento televisivo.

O prémio de melhor programação cultural autárquica foi atribuído a Faro.