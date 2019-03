Marcelo felicita Rita Azevedo Gomes por vencer Festival de Cinema de Las Palmas

Hoje às 23:27 Facebook

O Presidente da República felicitou hoje a cineasta Rita Azevedo Gomes, que ganhou o prémio "Lady Harimaguada" de ouro do Festival Internacional de Cinema de Las Palmas com o filme "A Portuguesa".

"Já se tornou um bom hábito manifestar o meu regozijo com uma distinção do cinema português, porque têm sido felizmente muitas. Felicito agora Rita Azevedo Gomes, que venceu o Festival Internacional de Cinema de Las Palmas com o seu filme "A Portuguesa"", refere Marcelo Rebelo de Sousa numa nota publicada no site da Presidência da República.

O "rigor, lucidez e sensibilidade da autora para fazer conviver o classicismo com a modernidade numa crónica histórica" foram os principais destaques apontados pelo júri da premiação e, para Marcelo Rebelo de Sousa, estas palavras revelam que o júri "reconheceu o caminho muito idiossincrático comum a toda a obra de Rita Azevedo Gomes, e bem patente nesta longa-metragem que, adaptando um conto de Robert Musil, lhe acrescenta brilhantes diálogos de Agustina Bessa-Luís e um sentido visual e narrativo tão atentos à passagem do tempo como a uma quase intemporalidade".

O Presidente da República aproveita ainda para recordar que a cineastas é também autora do documentário "Correspondências", que "revisita duas figuras maiores, cujo centenário do nascimento comemoramos em 2019: Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena".