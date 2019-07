Hoje às 12:11 Facebook

O Presidente da República assistiu ao concerto de Rod Stewart, em Lisboa, e ainda aproveitou para tirar uma fotografia com o músico britânico.

Rod Stewart deu um concerto segunda-feira à noite, no Altice Arena, em Lisboa.

Após assistir ao concerto do músico britânico, Marcelo Rebelo de Sousa foi aos bastidores onde tirou uma fotografia com Rod Stewart.

A imagem do momento foi partilhada no Twitter da "Everything is New", promotora do evento.