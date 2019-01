Márcia: "Se encararmos a tempestade e a tristeza, a felicidade está mais próxima"

Sofia Marvão Hoje às 18:58 Facebook

Um ano depois do lançamento do novo disco "Vai e Vem", Márcia mantém a inspiração na estrada e chega à Casa da Música no dia 20 de fevereiro com um espetáculo mais pessoal.

É do tema "Pele que há em mim" e de inegáveis arrepios sentidos durante as suas canções, que o nome "Márcia Santos" se tornou facilmente reconhecido no panorama musical português. Desde 2009, a voz doce e "sussurrada" tem acompanhado os primeiros beijos, as tardes de sol à beira-mar, os dias nublados entre lençóis ou, como a própria sugere, "uma simples viagem de autocarro".

Cinco discos em 10 anos assinalaram o progressivo desenvolvimento da jovem que "estava muito habituada a tocar no quarto e não costumava apresentar ao vivo". "Sinto que vou cravando os meus pés no terreno e que cada disco marca um tempo que estou a atravessar". O último álbum, "Vai e vem", lançado no ano passado, é o mote para a conversa com o JN.

Um disco que reflete um período de mudanças

Três anos após o penúltimo álbum, lançado em 2015, "Quarto crescente", Márcia regressa à estrada mais clara, com um projeto capaz de aliar uma "assertividade e determinação", anteriormente desconhecidas, no seu "universo feminino". "Mudou muita coisa na minha vida pessoal. Sinto que cresci muito e isso é refletido na música", conta ao JN.

O disco "Vai e vem" marca um ritual de passagem para uma vertente mais eletrónica do trabalho da artista. Ela considera-o "arriscado em termos vocais" e, ao mesmo tempo, "uma libertação" em que a palheta e os riffs são dois importantes pilares e substituem as suaves dedilhadas dos próprios dedos.

De olhar maduro e sereno, num dia soalheiro, a cantora descreve o trabalho lançado em 2018 como uma viagem de 12 temas. Começa com "Tempestade" e termina "Ao chegar". "Se encararmos a tempestade e a tristeza, a felicidade está muito mais próxima".

Há mais de 10 anos, a cantora encontrou essa felicidade na música. "Não forço, é uma coisa vital para mim", acrescenta. Os álbuns surgem da necessidade de ter as coisas "bem arrumadinhas" e de "fechar um ciclo". "E tendo as canções, o que se faz com elas?".

A ambição consiste em criar "objetos com identidade própria", que mais tarde são reconhecidos no meio mediático e abraçados pelo público. O novo disco, por exemplo, recebeu nota máxima do jornal "Expresso". "Uma pessoa acha sempre que não é importante mas depois pensa: Fogo! É um prémio, ganhei cinco estrelas!", comenta com entusiasmo. Mas a verdadeira motivação de Márcia está nas mensagens que recebe. Assim que ouvem o trabalho, "dizem que a música as acompanhou em determinada fase". "Consigo perceber, porque a música já fez isso por mim e faz-me sentir muito feliz".

A relação fraternal com a música portuguesa

A sintonia musical existente entre Márcia e artistas portugueses como António Zambujo, Salvador Sobral e Samuel Úria, já não é novidade para o público. Durante a viagem do "Vai e Vem", os ouvintes são embalados com os delicados acordes de "Pega em Mim" ou observam a chuva ao som de "Emudeci", enquanto recuperam de um coração partido. A cumplicidade da cantora com os três músicos torna-se evidente ao longo da conversa:

"Tenho uma energia fraternal com o Salvador Sobral. "Pega em mim" é uma música sobre a infância e a alegria de ter um irmão". No caso do "Sami", como a cantora carinhosamente trata Samuel Úria, "fazia sentido ele estar naquela música", porque é um "conforto". António Zambujo foi convidado para cantar o tema "Vai e vem", personificando "o homem da vida" de Márcia. A cantora brinca: "vamos pôr as coisas em personagem, não é?". "Também escrevi uma música para o disco dele. É uma coisa que gosto muito de fazer, oferecer músicas aos outros", ri-se.

Uma componente mais pessoal em quatro concertos pelo país

A música sempre acompanhou a compositora durante as viagens. São pensadas como um "atalho para o conforto" e um "escape do tédio". "A estrada é um elemento que me inspira", confessa. E dá como exemplo a última canção do novo disco, "Ao chegar", que foi idealizada para "viajar" com o ouvinte no carro.

A antiga estudante de Belas Artes orgulha-se de, finalmente, ter conseguido transpor para os espetáculos as imagens que sempre imagina quando compõe as canções. "Agora, com uma equipa grande, consigo fazer um cenário e ter os vídeos".

O primeiro concerto da digressão nacional está agendado para o dia 20 de fevereiro na Casa da Música, no Porto. As restantes datas podem ser consultadas na sua página oficial e no Facebook.