Marcos Cruz: "Não quero ser o melhor de nada, quero ver o melhor que posso"

Marcos Cruz falou com o JN sobre o seu livro de estreia "Os pés pelas mãos". É uma coleção de quase 200 crónicas - poéticas, filosóficas, surreais - que ganhou uma legião de fãs no Facebook muito antes de ele ter aceitado o desafio da Coolbooks para as publicar.

Quando olha para o edifício que construiu em 46 anos, Marcos Cruz - recente aposta da editora Coolbooks, que o convenceu a publicar "Os pés pelas mãos" - vê um "gajo incoerente", que não está preso ao que construiu mas para quem "a raiz é fundamental". Foi jornalista durante 20 anos, depois fugaz lojista. Hoje é copywriter na Casa da Música e autor. Mas gosta de dizer que não é nada, porque assim pode ser tudo. A conversa com o JN foi sobre isso. Sobre as contradições e as possibilidades da vida. Falou-se de pasteleiros da dor, de ereções assistidas, da transcendência inclusiva, da sua paixão pelas pessoas e pelo imprevisto. E tudo isso está no livro, um conjunto de quase 200 crónicas nascidas no Facebook - lugar improvável que define como "cemitério de promessas" -, e que volta a ser apresentado este sábado na livraria Flanêur, no Porto.

"Os pés pelas mãos" não é sobre ti, mas é um livro em que te expões bastante...



Marcos Cruz - No texto que fecha o livro ensaio uma espécie de revisão da minha vida, procurando não filtrar nada. Exponho aquilo de que gosto em mim e aquilo de que não gosto. Está lá a evolução da relação que mantenho com o mundo, com os outros. E no meio daquele caos encontro pontos que me permitem estabelecer um fio condutor. Porque embora eu seja um gajo radicalmente incoerente, no sentido de não estar preso a coisas que construí, tenho muito apreço por essas coisas. A raiz é fundamental para mim. Não sou propriamente o gajo que muda consoante o vento. Sei bem de onde vim porque fui pondo migalhas, tipo Polegarzinho, para saber sempre o caminho de volta. Mas esse caminho que fiz em nada impede ou obstaculiza o caminho que tenho para fazer.



Por que razão escolheste os teus pais para apresentarem o livro?



Em certos casos a família é um lugar que nos obrigamos a frequentar muito para lá da nossa vontade, o que por vezes nos transforma os sentimentos em facas afiadas que espetamos cruelmente nas pessoas que mais gostam de nós. Porque é que tantos de nós têm aquela pulsão de sair da sua cidade? Porque é muito mais fácil reconfigurarmos a nossa matriz fora de quem nos conhece do que ao lado dessas pessoas. Temos sempre a sensação de que ao dar um passo fora do caminho que elas imaginaram para nós estamos a desiludi-las. A importância de ter a família ali comigo foi mesmo perceber que o Marcos, esta ordem incerta, nunca vai desiludir os que o conhecem desde o princípio. E isso é altamente libertador, porque me permite, mesmo num contexto onde já há ideias fixas sobre a minha identidade, dizer: não, eu não tenho identidade. Ou antes, a minha identidade não é cristalizável. Como eu escrevo no livro, a identidade não está em nós, está entre nós e o infinito. E é esse caminho que percorro que neste momento me permite integrar toda a gente.



Uma identidade não cristalizável não pode ser também uma identidade volátil?



Há uma coisa muito própria da contemporaneidade, que é a ideia de adquirirmos novos conceitos e impressões sobre o mundo ditados em boa parte pela agenda mediática. Mesmo que tenhamos sido, na fase anterior da nossa vida, pessoas machistas, homofóbicas ou excessivamente antropocêntricas, hoje, mal adquirimos um novo conceito, mais benévolo, sobre realidades que até aqui nos foram estranhas, tendemos a criticar os outros que ainda não o adquiriram, como se o nosso passado não existisse. Ou seja, destruímos voluntariamente o degrau anterior da escada que estamos a percorrer. E eu só acredito na transcendência inclusiva. Para mim, transcender é incluir o que trazemos e dar um passo além com isso às costas. Nunca se transcende pela ruptura com o que nos precede. Porque aí cortas a raiz. E sem raiz tu não és nada.



Nunca cortas a raiz, estás sempre a alimentá-la adicionando pessoas.



Adoro conhecer pessoas. A minha grande paixão no mundo são as pessoas. São matéria viva, elas próprias também oscilações perpétuas cuja ordem eu desconheço e quero conhecer. Porque isto é tudo um jogo de espelhos. Nós revemo-nos neste e naquele de forma mais fiel ou mais distorcida, como acontece quando vamos a uma casa dos espelhos em que temos os planos, os côncavos, os convexos, e isso é muito engraçado. Eu gosto sempre de adicionar espelhos à minha vida, e até espelhos que mostram aquilo que eu rejeito, aquilo que eu julgo que não sou, embora no fundo eu seja isso tudo.



Porquê?



O espelho mostra-nos a imagem invertida de nós próprios, mas a imagem invertida de nós próprios somos nós também. E é nessa medida que eu gosto de conhecer pessoas. Gosto de não parar no tempo, ou seja, andar, mas com muito respeito pelo que está para trás. Há uma letra do meu irmão que tem uma parte mesmo fixe. Diz assim: "Viver sem pensar no que perdes/ é como perder o respeito/ O respeito é só um vestido/ mas é com ele que eu me deito." Estou integralmente de acordo. E a ideia de não negar os extremos, o negativo e o positivo, o real e o invertido, é respeitar a tua integralidade. Eu não acredito que seja na redução da complexidade da vida que tu vás encontrar uma ordem que te faça feliz. Acho que tens de assumir a tristeza profunda e tens de assumir a exuberância da alegria. É nessa amplitude que vais fazendo o teu caminho. E és tu quem lhe dá o sentido.



Na primeira apresentação do livro [no Passos Manuel, no Porto], os teus pais descreveram o teu livro como pessoal, filosófico e poético. Como é que tu te vês?



Estou numa fase da vida em que sinto uma liberdade enorme. E acho que não sou nada. Eu não sou jornalista, hoje. Ouço falar nessa cena do bichinho da profissão e fico a pensar: por que é que nunca ninguém mo apresentou? Eu não sou nada. Não sou jornalista, não sou copywriter, não sou lojista. Eu não sou, eu estou. Eu não acredito no ser. A identidade é um conceito que me prende. Escrevi um livro, não sou escritor. A arte é um lugar de passagem. Qualquer trolha pode ter um momento na vida em que criou arte e não se sente artista por isso. A escrita é um ofício, é algo que me dá prazer, escrevo porque gosto, quando gosto. Não é uma profissão, não é uma obrigação, não é um destino - é um lugar de passagem. Eu quero fazer muitas coisas na vida. Nesta fase, experimento mesmo essa liberdade. Quando tu não te vês como alguma coisa tu podes ser tudo.



Podes ser o quê já a seguir?



Agora estou a pensar fazer um filme, um documentário, valendo-me sempre do mesmo, que é a minha vida. O importante é de facto a vida que tu tens. Há uns tempos estava a falar com um miúdo, um rapper que veio de um bairro problemático da cidade, e depois de ele, naturalmente orgulhoso, me mostrar um tema que tinha feito, eu perguntei-lhe: "Então e agora, vais investir no rap?". Resposta dele: "Agora vou investir na vida, porque se eu não tiver vida não tenho rap". Sem qualquer paternalismo, tirei-lhe o chapéu. Não é fácil esta lucidez, no mundo atual.



Achas que as pessoas vivem demasiado obcecadas com a carreira, o sucesso?



Eu acho que a ideia da carreira nos embrutece e nos limita. Ao assumirmos que temos uma carreira estamos a criar um corredor na nossa vida, estamos a criar duas paredes de cada lado. E eu não concebo isso como uma coisa benéfica para mim. Eu gosto mesmo do imprevisto. Disse-o logo no primeiro texto, o "Aviso Prévio". Eu gosto do imprevisto e quando estou a falar salto de um assunto para outro porque me lembro de qualquer coisa e não recuso esse desvio. Vejo o raciocínio um pouco como o jazz: quando tu sais do tema, de alguma maneira eu confio que a ordem natural das coisas te vai fazer regressar ao tema. É muito mais interessante deixares-te guiar pela tua cabeça e ires fazendo assim a caminhada do que definires previamente aonde queres chegar.



Como na frase de Pessoa, "a viagem é o viajante". Aproveitar o caminho mais do que o destino.



Acho que anda muita gente preocupada com isso, anda muita gente preocupada com a sua imagem. Por exemplo, eu vim para esta entrevista e não pensei nem um segundo no que ia dizer. É como quando tiras uma fotografia a alguém, se a pessoa está a pensar na pose fica sempre mal. Se a pessoa estiver a viver o momento apanhas sempre coisas engraçadas, porque estás a vê-la viva. E isso é muito mais interessante do que pré-definir. Sobretudo nos tempos modernos, em que as coisas mudam a uma velocidade alucinante e criar expectativas é quase o código postal para a frustração. É estares a definir planos, como se daqui a três meses fosses a mesma pessoa de quando os definiste. Eu quero amanhã discordar daquilo que estou a dizer agora. A incoerência é um sinal de vida, de evolução.



Há um texto teu que aponta a honestidade como propósito de vida. Consideras-te uma pessoa honesta?



Eu vejo-me como um gajo comum que adora viver e que de alguma maneira encara a honestidade - consigo mesmo em primeiro lugar e com os outros como reflexo - enquanto estrela guia. Não quer dizer que eu seja um gajo honesto, porque não me considero mais honesto do que ninguém. Sei que esse é o meu propósito, e a única coisa de positivo que posso dar às pessoas é relatar o que vai acontecendo nessa caminhada. É o que tento fazer no livro.



Mas os leitores caminham contigo sem a mínima pista sobre o que vem a seguir. Às vezes parece que gostas de os desconcertar.



As pessoas têm as suas concepções muito bem arrumadinhas. Havia textos que eu fazia de reflexão filosófica, ou de natureza poética, que davam a alguns leitores uma sensação de elevação. E no dia seguinte esses leitores estavam à espera da mesma coisa de mim. E eu fazia um texto completamente absurdo, escatológico, abusando do vernáculo, que as trazia cá para baixo, assim "pah!". E esse é um exercício interessante, porque demonstra que nós podemos ser diferentes a cada dia que passa, que a vida ela própria não tem de ser igual dia após dia, e é ao mesmo tempo uma forma de eu brincar com aquilo que me vai acontecendo na vida, desde logo com a coisa que eu mais amo, que é o amor.



Como assim?



O amor já me fez construir arranha-céus e cair do último andar cá abaixo. Pah! Mas o amor para mim é como um desenho animado, eu caio e não morro. Levanto-me, estou inteiro e vou subir outro arranha-céus. E é essa amplitude sentimental, vivencial, que me faz aprender. É exatamente aí que eu mais aprendo. Portanto, como é que vou recusar isso, como é que eu vou dizer eu sou assim, eu sou isto ou aquilo? Ser ou não ser aí seria a mesma coisa. Eu prefiro "estar ou não estar".



Tu pensas muito nas coisas, não te cansas de pensar?



Nunca consigo parar de pensar. Uma das memórias mais antigas que eu tenho é de fazer viagens com os meus pais de carro. Eu tinha sempre o mesmo lugar cá atrás, encostado a uma das janelas. E as viagens podiam ser curtas ou para outro país qualquer. Eu ia sempre calado a sentir aquela trepidação do vidro na cabeça, uma espécie de jacuzzi mental, e a pensar, a pensar, a pensar. A paisagem, para mim, passava quase despercebida. Os meus irmãos vinham ao lado, a conversar, ou à porrada, e eu ali no meu mundo. Vivi sempre muito nesse mundo, o meu trabalho ao longo da vida foi - e vai continuar a ser - arranjar um país para mim.



Sentes que devia ser mais fácil?



Eu não me queixo, não sou pessoa de me queixar muito do Governo ou dos poderosos. Tenho, claro, as minhas ideias definidas, mas tenho também presente que a responsabilidade de criar um país para mim é minha. E esse país tem de ser um país onde o meu mundo interior possa vir cá para fora, sair à rua. Então eu é que tenho de criar esse espaço. E tudo o que faço contribui para criar esse espaço. O livro, por exemplo, foi uma forma de alargar esse espaço.



E durante o processo de escrita foste sempre assim resoluto, não tiveste receios?



Houve situações em que tremi, a matutar: "Eh pá, isto é de mais, não vou escrever isto senão vão achar que eu sou um gajo completamente maluco e mal-educado". Mas depois pensava: "Não, se eu valido isto para mim, porque é que eu não vou pô-lo cá fora?" É mais um espaço, é um alargar do espaço que tens para viver. Aquilo também te constitui! Porque é que eu vou negar essas minhas facetas se elas não fazem mal a ninguém? Quem quiser pensar mal de mim pode pensar à vontade. Em consciência, eu não estou a fazer mal a ninguém, só estou a construir esse tal país onde eu, quando for velhote, possa viver. Livre. A cantar.



Algum texto foi escrito propositadamente para o livro?



Nenhum! Até porque eu nunca tive intenção de publicar o livro. Acho que o livro foi, para mim, um exercício diário em certa medida análogo à natação que faço no ginásio. Embora não me considere um gajo vaidoso, da mesma maneira que me posso olhar ao espelho no fim de nadar, também me olho ao espelho no fim da escrita. O processo de escrever o livro foi uma espécie de erecção assistida, porque fui crescendo em confiança como escritor, ou melhor, como gajo que escreve, e as pessoas estavam lá. As pessoas sem as quais eu nunca teria feito isto estiveram lá sempre. E foi essa interacção continuada que me motivou a seguir em frente.



Como é que surgiu a ideia de fazer o livro?



Houve uma altura em que o João Martino e o Miguel Almeida, dois designers muito conhecidos cá do Porto que estavam a orientar um mestrado em Design Editorial na Faculdade de Belas Artes do Porto, vieram ter comigo e disseram: "Nós adoramos o que tu escreves e queremos perguntar-te se podemos propor aos nossos alunos de mestrado fazerem um livro teu como projecto final de curso." Fiquei contente, fui falar com os alunos, tivemos uma reunião e eles fizeram um livro muito bonito. Só que tinha 500 páginas e havia lá textos que rapidamente ficariam datados. A organização cronológica não funcionava, porque muitos daqueles textos se referiam a acontecimentos de ontem e deixavam de poder ser lidos hoje. Isso não acontece neste livro. Peguei em algum daquele material, juntei outros tantos textos e fiz uma selecção mais apertada, com textos que possam ser lidos agora ou daqui a 20 anos, sem perderem o sentido... mesmo que não tenham sentido.



Houve algum momento, depois de saíres do Diário de Notícias, em que deixaste de escrever?



Houve. Houve uma altura engraçada. Saí do DN em 2009 e ligou-me o João Miguel Tavares a dizer que era um desperdício de talento eu estar cá fora e a propor-me que colaborasse com o i. Eu entretanto já tinha criado uma loja de mobiliário intervencionado e estava lá, mas acedi a fazer umas reportagens. Terão sido duas ou três, depois liguei-lhe a dizer que precisava de limpar o organismo de toda a toxicidade do jornalismo. E deixei de escrever. Quando voltei foi como reabrir uma torneira que fica fechada durante muito tempo. Como tu bem sabes, o jornalismo formata-nos muito, obriga-nos a uma escrita de síntese que nos tira o prazer de degustar o que fazemos, e eu quis permitir-me comer mais do que o razoável, se me apetecesse. Primeiro saiu água ferrugenta dessa torneira, mas depois já era água limpa o que corria pelos meus dedos. E eu lavava-me com essa água. Então foi um prazer completamente diferente que eu encontrei. Quase até redentor em relação à ideia que tinha do meu passado de jornalista, a ideia de que tinha perdido tempo, anos da minha vida sem aprender nada, quando podia ter feito coisas tão fixes. E a verdade é que, com esse regresso da escrita, eu senti que não. Eu senti: eh pá, isto é como tu teres uma garrafa de champanhe, tirares a rolha e vahhhhh, sai aquele jorro. Ou seja, nunca teria havido jorro sem a compressão anterior.



Começas a publicar no Facebook, que é um lugar com o qual não te identifico muito, e isto depois de teres criado um blogue quando o fenómeno da blogosfera já tinha passado...



Eu ando sempre atrasado em relação às novidades tecnológicas ou aos serviços trendy. Nunca tive um telemóvel de passar o dedo, nunca! E não vou ter tão cedo. Adoro a minha liberdade, adoro desligar o computador, chegar a casa, não ter internet e falar com a minha filha ao jantar. O telemóvel dá-me para telefonar às pessoas. Agora selfies e cenas dessas? Já pensaste que nunca em altura alguma nos olhámos tanto e nunca em altura alguma estivemos tão longe de nos vermos? Sinto muita gente perdida, sem saber a que é que deve consagrar o núcleo da sua vida. Mas isto tinha a ver com outra coisa que estavas a perguntar, era essa ideia do Facebook. Ou seja, eu chego tarde aos blogues e faço dois blogues: o Festas Átimas e o Há Panikes na Suécia. E depois houve um amigo que me disse: "Os teus textos deviam mas era estar no Facebook, porque assim ninguém os lê." Eu lá os pus e comecei logo a ter um feedback grande. E entusiasmei-me. O livro agora fecha um capítulo. Não quer dizer que não volte lá, é mais uma migalha que fica no caminho, mas não me vejo neste momento a escrever outro livro.



Mas a tua forma de escrever não é associável a mais ninguém. Isso não te serve de motivação?



Sabes porquê? Porque, mau ou bom, é meu. Isso é uma coisa em que eu não transijo, tenho de me rever naquilo que estou a fazer. Escrever é como falar com alguém. Em primeira instância contigo mesmo e depois também com alguém. E, como eu detesto a mentira, embora não seja imune a ela - minto tanto como qualquer outra pessoa, mas quero mentir menos a cada dia que passa -, acho que a escrita também tem de obedecer a esse critério, tem de espelhar aquilo que tu és. Daí tu achares que a minha escrita não se confunde com a de ninguém. Imodestamente, eu também acho. Ninguém escreve como eu - e aqui não há juízos de valor. Há muitos gajos que escrevem melhor do que eu, há muitos gajos que escrevem pior do que eu, mas há uma coisa que eu sei, é que ninguém escreve como eu, isso é verdade.



Se o livro não fosse teu, tu dirias que aquele livro é o quê?



Diria que é fruto de uma mente aos abraços e às turras por esse mundo fora. E eu gosto disso. Ou seja, pondo a modéstia de lado, a minha convicção é a de que se lesse o livro ia gostar. Ia-me rir, ia-me emocionar, ia-me inquietar... O livro dispara em múltiplos sentidos. E é interessante que, no fim, eu encontro-lhe um sentido.



Uma pessoa tão popular, que gosta tanto de pessoas, nunca está sozinha?



Pode não parecer, mas eu sou um gajo solitário. Vou é tendo apeadeiros. E, no meio dessa popularidade, preciso de relações com significado. É extremamente importante a minha família, mas o amor romântico é fundamental para mim. E eu nunca fui talentoso nisso. De todas as quedas vim para a solidão.



A solidão nunca é um lugar de conforto?



Eu senti-me sempre sozinho ao longo da vida, embora estivesse sempre acompanhado. Eu nasci e, aos quatro anos, já sabia ler, escrever e fazer contas de matemática muito complicadas. Então, quando íamos a casamentos e grandes festas em Vale de Cambra, terra do meu pai, eu lia o jornal para as outras pessoas verem. Aquilo era um bocadinho um freakshow, mas enfim. Eram tempos diferentes. E então eu senti - errada e injustamente - que os meus pais ficaram com uma certa expectativa de que eu fosse um prodígio. E realmente, nos primeiros anos, fui sempre o melhor aluno das escolas por onde passei. Mas a verdade é que quando se começa a desenvolver o meu interesse por relações mais profundas, mais desafiantes, nomeadamente com as mulheres, as minhas notas começam a cair a pique. E na minha cabeça está a desilusão que posso provocar nos meus pais. Isto deu-me a conhecer a depressão.



Mais uma queda dum arranha-céus.



Aí já não fui eu a cair do arranha-céus, foi o arranha-céus que caiu mesmo. E o meu irmão foi instrumental. Lembro-me perfeitamente dessa noite, em que eu estava mesmo num buraco negro e o Manel estendeu-me a mão e esteve para aí cinco horas a falar comigo sem me deixar desistir. Puxou-me, conseguiu, eu tapei aquele alçapão e disse: "Ali nunca mais volto!". E então, com os escombros do arranha-céus, que era aquele edifício que eu tinha feito de mim mesmo, comecei, pedrinha a pedrinha, a construir a minha casa pequenina, que pela primeira vez na vida era minha, e onde eu me sentia bem. E foi aí que eu senti que tinha dado um salto quântico. Foi a aprendizagem que eu nunca tinha tido.



O que é que aprendeste?



Foi aí que eu comecei a olhar para o sofrimento como uma coisa fundamental para nos fazer crescer. O sofrimento é a matéria-prima da felicidade, de alguma maneira. Nós temos essa responsabilidade de transformar o sofrimento em estrada. Não quero sofrer. Detesto aquela ideia dos gajos que se atiram ao sofrimento, que mergulham no sofrimento porque a arte só existe no sofrimento. Se a arte só existe no sofrimento, então a arte que se f***. Outra coisa diferente é pegares no sofrimento que inevitavelmente a vida te dá e pensares: eu sou um pasteleiro do sofrimento, chega-me o sofrimento como se fosse farinha e eu transformo-o num bolo doce, numa coisa que me apetece. Nós temos essa responsabilidade em relação a nós, não fugir do que nos faz crescer, senão ficamos sempre no mesmo sítio.



Como é que uma pessoa que não dá folga à sua cabeça se relaciona com a inteligência artificial?



A inteligência artificial não me seduz. Não quer dizer que eu não leia sobre isso, já li várias coisas e até livros bem interessantes, mas antevejo mais transformações prejudiciais do que benéficas porque sei perfeitamente quais são as características fundamentais da sociedade e não me interessa que não sejamos nós a transformar as trevas em luz. Não vejo romance nisso. Eu sou um gajo inveteradamente romântico. Vou morrer assim.



Não respondeste à pergunta da solidão, a solidão dá-te ou tira-te liberdade?



Depende dos dias. Há dias em que sinto mesmo essa liberdade, inspiro, vou para casa e digo: "Fogo, pá! Gostava de ter aqui alguém maior a quem agradecer esta paz, esta liberdade. O mundo é mesmo bonito e completo." E há outros momentos em que eu sinto carência de afecto, não do afecto familiar, que esse nunca me falta, mas carência de amor. Costumo dizer que é aí que eu vou à procura de quem se esconde. Mas, ao mesmo tempo, também sei que essa procura não nos leva a encontrar. E portanto acho que sou um gajo hoje mais confortável com essa solidão. Mas, ainda assim, gosto muito mais de estar rodeado de pessoas.



Há um espaço para a solidão que a tua filha impede que se ocupe?



Há um espaço de solidão que é preenchido por ela, mas a solidão é infinita. Ou seja, há muito mais espaço de solidão por preencher. Eu acho mesmo que a solidão e a fuga à solidão fazem parte da razão maior para tanto amor falhado no mundo. Porque acho que, em nós, há um núcleo enorme de solidão e que o amor romântico muitas vezes não se comunica porque a porta dessa solidão está fechada. As pessoas hoje forçam-se a viver uma com a outra nas suas dimensões mutiladas desse silêncio e dessa solidão. Ou seja, como se a solidão fosse o quarto escuro que as pessoas trancam. Só que, de repente, essa solidão começa a bater à porta, e cada vez mais violentamente, e quando tu abres a porta é como a cena da garrafa de champanhe, há um tsunami de solidão que leva a outra pessoa. E eu acho que tem a ver exatamente com isso.



E tu fazes por ter essa porta aberta?



Quando nós dormimos, dormimos sempre sozinhos. Quando nós vivemos, vivemos sempre sozinhos. Acho que me habituei a estar sozinho, mas, precisamente porque a solidão me traz tanta coisa e porque o sentido da vida para mim é a partilha, o usufruto dessa solidão leva-me a querer estar com pessoas. Para partilhar aquilo que a solidão me ensina.



A tua noção de raiz é extensível à cidade? Tens uma relação afetiva com o Porto?



Muito, muito. Eu não me via a viver noutra cidade. Precisamente porque tudo aquilo de que preciso para ser feliz eu tenho na minha cidade. Eu adoro o mar, não vivia sem o mar. Tenho-o cá. Tenho pessoas incríveis nesta cidade. Cabe-me a mim mudar os caminhos que percorro dentro dela para conhecer mais e mais pessoas. A cidade é lindíssima, uma cidade antiga, com muita história. E que tem, embora sob ameaça nos últimos tempos, uma cultura muito rica que eu adoro e em que me revejo. Além disso, é uma cidade com uma dimensão média que leva a que nem por um lado estejam sempre de olho no que tu fazes - e alimentem com isso a maledicência própria das pessoas que não têm vida - nem por outro te sintas desenraizado, como acontece em cidades cujos limites a tua escala não alcança. Ou seja, foi uma sorte ter nascido aqui. Eu nem nasci aqui, nasci em São João da Madeira, mas vim cedo para aqui. Foi uma sorte ter crescido aqui, foi mesmo, porque esta é a minha cidade. Não tenho a mais pequena dúvida disso.



E gostas de viajar? Também tens textos de viagens.



Não tenho a compulsão da viagem. É muito mais interessante a viagem interior, é-me muito mais interessante mergulhar no universo de uma pessoa e conhecê-la do que andar a ver monumentos pela Europa ou ir para outro continente fazer praia, embora eu goste de pessoas de todo o lado. E adorei ir ao Brasil, adorei ir a Moçambique, sobretudo a esses países mais pobres - foram os que me disseram mais, porque as pessoas vivem do sol e são mais transparentes, mesmo no enganar os outros. Fui aos países nórdicos e não me disseram grande coisa. Toda aquela ordem, eu admiro de um ponto de vista racional, quase que de gestão das necessidades materiais das pessoas, mas não deixo de me sentir um bocadinho num colete de forças.



Da mesma forma que nunca consegues parar de pensar também nunca consegues parar de observar, de olhar a sério. Muitos dos textos denunciam isso.



Sim, eu já estive várias vezes para levar no focinho por causa disso. Lembro-me, por exemplo, de uma vez em Paris, tinha eu 19 anos. Estava no metro com a minha namorada e de repente era final de tarde, tínhamos andado a visitar tudo e mais alguma coisa e estávamos cansados, meios amorfos. E eu vejo uns árabes no fundo da carruagem a que achei muita graça, a maneira de eles falarem uns com os outros, a forma como eles se sentiam à vontade para se exibirem. E pus-me a observar. Quando reparo está um deles, aleijado numa perna, de muleta em riste para me acertar com ela! Já me aconteceu várias vezes ser mal interpretado. "Para onde estás a olhar, caralho?!" Mas é normal em mim. Quantas vezes eu estou acompanhado num restaurante e fico a olhar para uma mesa com outras pessoas a falar. Não consigo deixar de olhar, não.



A tua mãe disse que a tua escrita é um bocadinho surrealista. Também achas? É consciente?



Não sei se é surrealismo. Eu não sou um gajo de ismos. Porque surrealismo encaixa aquilo numa corrente e eu não quero ser encaixado em nada. Absurdo, se quiseres, e isso é um bocado o que eu sinto. Quando se diz que uma pessoa saiu do armário, normalmente quer-se dar a ideia de que essa pessoa descobriu uma orientação sexual que não é maioritária. Mas isso acontece em relação a mil e uma coisas. Nós temos uma quantidade enorme de armários por abrir dentro de nós. E se há coisa que eu gosto de ser é um abridor dos meus armários. E então o absurdo é uma forma de abrir mil e um armários, porque nos vai mostrar coisas nossas que se estivéssemos cingidos a parâmetros socialmente aceitáveis de expressão nunca conheceríamos. Daí eu gostar também do absurdo. E depois, confesso, tenho um fascínio pela loucura. A loucura é uma coisa que me inspira um fascínio enorme. É superperigoso, mas eu sou fascinado pela loucura. Era um sítio a que eu gostava de aceder. Não tenho medo. Não tenho mesmo.



Tipo, poder ir lá e voltar?



Isso, quando quisesse [risos].