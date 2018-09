"Marés Vivas" e com mais espaço

Rita Salcedas 08 Junho 2018 às 21:30 Facebook

Mais próximo do mar e do rio, o festival "Meo Marés Vivas", que este ano abandona a praia do Cabedelo, em Gaia, e se desloca cerca de 500 metros, para a Antiga Seca do Bacalhau, oferece, de 20 a 22 de julho, um recinto com o dobro da capacidade.

Além de permitir duplicar a lotação do festival gaiense - passando de 20 mil para 40 mil o número de festivaleiros por dia -, o novo espaço dispõe de um parque de estacionamento pensado para duas mil viaturas e uma zona de alimentação mais ampla, à medida das medidas do acontecimento.

Segundo a PEV Entertainment, promotora do evento, os 30 mil metros quadrados do recinto vão acolher quatro palcos e uma tenda RTP Comédia, com o Palco Meo a contar com 60 metros de frente, o suficiente para receber David Guetta, Jamiroquai, Rita Ora, The Black Mamba e tantos outros que prometem agitar marés.