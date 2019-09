Margaret Atwood e Salman Rushdie entre os seis finalistas ao Booker

Ontem às 22:30 Facebook

Eram 13 finalistas na corrida para o prémio literário Booker de ficção, mas esta terça-feira passaram a ser apenas seis: há quatro mulheres e dois homens na corrida. O vencedor de 2019 será anunciado no dia 14 de outubro, numa cerimónia em Londres.

A escritora canadiana Margaret Atwood, que esteve no ano passado no Fórum do Futuro, no Porto, concorre com a sequela de "A história de uma serva", intitulada "The Testaments", cuja tradução sairá em Portugal em 2020. A americana Lucy Ellman ("Ducks, Newburyport"), a britânica Bernardine Evaristo ("Girl, Woman, Other") e a franco-turca Elif Shafak ("10 Minutes, 38 Seconds en This Srange World") são as outras finalistas.

Quanto aos homens, são o nigeriano Chigozie Obioma ("An Orquestra of Minorities") e o indiano Salman Rushdie, cujo "Quichotte" já tem edição assegurada em Portugal no próximo ano.

Livro de Atwood é evento literário do ano

A sequela do livro "A história de uma serva", da escritora canadiana Margaret Atwood, com o título inglês de "The Testaments", vai ser lançado no mercado internacional em 10 de setembro.

Em agosto, a Bertrand estava ainda sem previsão de publicação do livro em Portugal, salientando que o manuscrito ainda não tinha sido divulgado e que tais obras são "de tradução complexa". Esta terça-feira, fonte daquele grupo editorial confirmou a publicação e adiantou que tal acontecerá no próximo ano, ainda sem data precisa.

O livro tem sido descrito, na imprensa anglófona, como o evento literário da temporada, com vários eventos previstos e uma tiragem de meio milhão de exemplares, segundo a Publishers' Weekly.

Em Londres, por exemplo, a livraria Waterstone's de Picadilly vai abrir portas às 20:15 da véspera da publicação para o que o jornal The Guardian descreveu como o equivalente a um festival de Glastonbury de cariz literário, que vai incluir um debate com escritores como Jeanette Winterson, Neil Gaiman e a também a finalista do Booker Elif Shafak.

Às 23 horas de dia 9, a própria autora vai ler excertos do livro que é posto à venda uma hora depois.

No dia seguinte, Atwood vai subir ao palco do Lyttelton Theatre, em Londres, para uma sessão de perguntas e respostas com a duração de uma hora e 40 minutos, que esgotou em minutos quando os bilhetes foram colocados à venda, e que vai ser transmitida por mais de mil salas de cinema a nível internacional. Nenhuma sala na Península Ibérica se associou ao evento.

Várias livrarias nos Estados Unidos estão a organizar festas de lançamento à meia-noite que, sublinha a Publishers' Weekly, fazem lembrar "as festas que acompanharam a publicação dos livros de Harry Potter".

A sequela de "A história de uma serva", popularizado pela série televisiva inspirada no livro, tem-se mantido em quase total segredo, sabendo-se apenas que decorre 15 anos depois dos eventos descritos na primeira história.

"Caros leitores, tudo o que alguma vez me perguntaram sobre Gilead e o seu funcionamento interno é a inspiração para este livro. Bom, quase tudo! A outra inspiração é o mundo em que temos vivido", diz a autora, numa mensagem partilhada pela editora.

A sinopse de "A história de uma serva" resume a narrativa como a história de uma América que "é agora Gileade, um estado policial e fundamentalista onde as mulheres férteis, conhecidas como Servas, são obrigadas a conceber filhos para a elite estéril".

"Defred é uma Serva na República de Gileade e acaba de ser transferida para a casa do enigmático Comandante e da sua ciumenta mulher. Pode ir uma vez por dia aos mercados, cujas tabuletas agora são imagens, porque as mulheres estão proibidas de ler. Tem de rezar para que o Comandante a engravide, já que, numa época de grande decréscimo do número de nascimentos, o valor de Defred reside na sua fertilidade, e o fracasso significa o exílio nas Colónias, perigosamente poluídas", acrescenta a mesma sinopse.