Maria Ana Bobone apresenta "Fado e Piano" ao vivo na redação do JN

A fadista Maria Ana Bobone atua, esta terça-feira, ao vivo, na redação do JN, a partir das 15.30 horas. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

Maria Ana Bobone vai levar o espetáculo "Fado e Piano" à Casa da Música, no Porto, esta quarta-feira, dia 1 de maio.



A fadista regressa à cidade que a viu nascer, para apresentar um dos espetáculos mais bem-sucedidos de sempre da sua carreira, "Fado e Piano". Um trabalho inovador que serve cuidadosamente a canção portuguesa e que dois anos depois da sua edição continua a suscitar o interesse do público e a inspirar a fadista a levar o conceito sempre mais além. A cantora assina muitas das músicas, letras e arranjos ao piano, dando uma cor diferente e muito própria aos fados que interpreta.



Neste concerto, como no disco, a fadista e compositora recupera uma tradição do final do século XIX esquecida com o decorrer dos anos: o fado de salão. E como é costume nestes ambientes os amigos vão-se juntar para cantar com a anfitriã. Não faltará também, o trio de guitarras de fado liderado por Rodrigo Serrão no baixo e que conta com Bruno Mira na guitarra portuguesa e Pedro Pinhal na viola de fado, numa noite em que se revisita os grandes sucessos da carreira de Maria Ana e alguns dos maiores clássicos do fado.



Maria Ana Bobone estreou-se a cantar fado aos 16 anos, tendo concluído posteriormente os cursos de piano e de canto do Conservatório Nacional de Música de Lisboa. Estreou-se em disco ao lado de Miguel Capucho e Rodrigo da Costa Félix, em 1994, com "Alma Nova".