Maria Beraldo apresenta "Cavala" ao vivo na redação do JN

Maria Beraldo apresenta o álbum de estreia, "Cavala", esta quinta-feira, ao vivo, a partir das 15.30 horas, na redação do JN. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

Tudo está concentrado em 24 minutos. "Cavala" é o primeiro disco de Maria Beraldo, que morre e renasce por diversas vezes ao longo das suas dez canções. As transformações instantâneas e repentinas refletem a urgência da mensagem de Maria Beraldo e da vontade de se afirmar e não ter medo de se assumir como uma mulher lésbica no universo cancioneiro brasileiro atual.

O disco de estreia rasga com tudo, até com o passado da artista. Outrora tocou clarinete e clarinete baixo na banda de Arrigo Barnabé, fez parte dos Quartabê e dos Bolerinho, colaborou com gente como Elza Soares, Negro Leo, Iara Rennó e Rodrigo Campos. Detalhes para ilustrar a nova vida que encontra em "Cavala", carregada da ambição de se mostrar como compositora e arquiteta de fábulas pop que sejam armas que adociquem ouvidos e transformem mentes.

Todas as suas canções, até a interpretação que faz de "Eu Te Amor", de Chico Buarque - a única canção de "Cavala" que não é da sua autoria -, são carregadas de identidade e da necessidade de contar uma história que explique a urgência em se repensar a heteronormatividade da sociedade.

"Cavala" fala de uma compositora que impõe anos de estudos e conhecimento em instrumentais pujantes e histórias ricas onde o medo, a ternura e a emancipação convivem.

A Maria Berardo juntaram-se outros músicos, como Tim Bernardes, Tó Brandileone e Mariá Portugal. Ao longo de "Cavala", seja no começo fulminante com "Tenso", a falsa-lullaby "Maria" ou a esquizofrénico-onomatopeia que é "Sussussussu", existe o desejo de reduzir a forma da mensagem ao essencial: cru, veloz, urgente. Mirabolantes construções pop com uma mensagem identitária que procura virar o complexo para um discurso direto, conciso e palpável.

A cantora dá um concerto esta quinta-feira nos Maus Hábitos, no Porto, às 21.30 horas.