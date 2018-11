Maria João Costa, a guionista portuguesa que é candidata a um Emmy

Sónia Esteves Ontem às 21:39 Facebook

Autora, editora e argumentista, Maria João Costa, 42 anos, é mulher de vários talentos que, este ano, pode valer um Emmy Internacional à TVI. Sendo "Ouro verde" o seu primeiro trabalho de ficção, a nomeação para os "oscars da televisão", na categoria de novela, tem um sabor especial. "Ter o meu primeiro projeto nomeado para os Emmy para mim já é um grande êxito, um orgulho", disse a ex-jornalista da RTP e editora da Leya.

A novela concorre como única de língua portuguesa, lado a lado com duas da Turquia e uma do México. E isto é, frisa, um sinal de que "tem havido uma evolução em termos do que se tem feito a nível de ficção em Portugal". Os distinguidos serão conhecidos no próximo domingo, à noite, durante uma gala no Hilton New York Hotel.

Emitida em 2017, "Ouro verde", que teve como protagonistas os atores Diogo Morgado e Joana de Verona, já tinha sido galardoada pela Sociedade Portuguesa de Autores como "Melhor ficção do ano" e recebido o prémio Persona, promovido pela Comunidade de Países de Língua Portuguesa que elege mulheres que se destacam pela arte, empreendedorismo e contributo solidário.

A autora, que neste momento trabalha na novela "Valor da vida", em exibição na TVI desde 30 de setembro, acredita que o sucesso desta produção se deve ao facto de trazer algo de novo em termos narrativos e de abordar temas atuais. "A premissa é uma premissa clássica, mas acho que consegui uma narrativa muito ágil, mais aproximada da série: quem perdia um ou dois episódios já ficava aos papéis . Para perceber o que é que tinha acontecido, necessitava de continuar a ver. Desse ponto de vista, a novela trouxe essa inovação na narrativa e tratava também de imensos temas da atualidade", explicou Maria João Costa.

Problemas sociais abordados

"Creio que ainda há a ideia que a novela é um produto vazio, que é puro entretenimento e não acrescenta nada à vida das pessoas. Se se olhar para o que está a ser feito hoje em dia não é bem assim", considerou a editora.

"Ouro verde" retratou problemas sociais vividos no Brasil como a questão dos ambientalistas desaparecidos. "É uma questão muito pertinente no Brasil porque há muitos ativistas ambientais que desaparecem sem ninguém saber como nem porquê. Deve ser a maior taxa de ativistas desaparecidos do Mundo", afiançou

Há que lembrar ainda que problemas de identidade de género também foram discutidos através do caso de David (interpretado por Inês Nunes), um transgénero que, ao longo da história, passou pela mudança de sexo em silêncio e foi agredido quando se soube.

Na novela "Valor da vida", o Brasil também é cenário - tal e qual o Líbano -, retratando questões sociais como a prostituição e a violência doméstica. O título da novela, como a própria argumentista justifica, "está relacionado com uma mensagem: saber qual o valor da vida para cada um".

Um exemplo é o personagem que veste a pele de um farmacêutico ganancioso (Joaquim Horta) que se importa mais com o lucro do que com a saúde dos clientes.

Foi o José Eduardo Moniz que me desafiou a escrever a novela

Maria João Costa viveu no Brasil durante cinco anos, quando tentava cimentar a editora Leya. Formada em Direito, passou pelo jornalismo e foi editora. Nunca pensou escrever novelas. "A ideia foi de José Eduardo Moniz [consultor da área de ficção da TVI]. Ele começou com a onda de fazer novelas com histórias a cruzar-se noutros países. Iniciou com a "Única mulher", em Angola, e queria outra que se cruzasse com o Brasil. Fui escolhida".