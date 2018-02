Maria João e Budda Guedes atuam no Museu FC Porto

Sofia Teixeira Santos Ontem às 20:57 Facebook

Música 'blues' enche esta quinta-feira o Museu FC Porto: a dupla Maria João e Budda Guedes sobe ao palco, pela primeira vez, esta noite no programa "Dar letra à música".

O Museu do FC Porto recebe esta quinta-feira, dia 15, a dupla de 'blues' Maria João e Budda Guedes nas sessões "Dar letra à música", que são noites de entretenimento, conversa e humor organizadas pelo Museu FC Porto, em parceria com a Associação Sótão Paralelo, e se realizam no Auditório Fernando Sardoeira Pinto, no Porto.

A portuguesa Maria João é conhecida como a "diva do jazz" e, de facto, o seu percurso na música já se cruzou com nomes tão conhecidos como Mário Laginha ou o brasileiro Gilberto Gil.

O artista Budda Guedes é a voz e a guitarra do grupo Budda Power Blues e foi quem desafiou Maria João para a música blues, "que ele explora com genialidade suprema", diz o comunicado do Museu FC Porto.

O álbum "The blues experience", lançado em 2017, é o resultado da parceria inusitada entre a banda de blues nacional e Maria João. Composto por dez canções que versam sobre assuntos muito pessoais e frequentemente autobiográficos, o disco percorre várias linguagens do 'blues'.

A dupla sobe ao palco, pela primeira vez, esta quinta-feira às 21.30 horas. Os bilhetes para sócios custam 5 euros; para o público geral custam 7,50 euros.