Maria João Pires organiza Festival de Verão em Belgais

A primeira edição do Festival ao Ar Livre, no Centro de Arte de Belgais, no distrito de Castelo Branco, vai decorrer ao longo de quatro fins de semana, entre junho e setembro, com quatro temas diferentes.

"É a doçura, a calma e a espiritualidade pacífica das noites de verão, como Berlioz fez com as suas esplêndidas 'Noites de verão' de 1841, que Belgais vai celebrar na música", escreveu Maria João Pires na sua página na rede social Facebook.

Assim, nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019, a casa vai acolher concertos ao ar livre, "evocando uma noite e um universo sonho, mas também a profunda sensação da natureza, sem a qual não há elevação espiritual", escreveu a pianista e mentora do projeto Centro de Artes de Belgais.

O arranque da programação, dias 14 e 15 de junho, é subordinada ao tema "A Sonata do ao lá fora", dedicado aos mistérios da noite e à necessidade de conhecimento da contemplação das estrelas com peças noturnas de Chopin, Liszt ou Fauré, mas também obras evocando o ciclo do zodíaco, como "Tierkreis", composição de Karlheinz Stockhausen.



No segundo fim de semana do festival ao Ar Livre, dias 19 e 20 de julho, o tema é "O Espírito do Tempo" encorajado por peças de Mompou, Arvo Pärt, Kurtag ou Bach.

Segue-se, dias 17 e 18 de agosto, um fim de semana subordinado ao tema "Sonho de uma Noite de Verão" onde se ouvirá música composta por Felix Mendelssohn.

O encerramento deste ciclo acontece dias 14 e 15 de setembro, sob o lema "Canto da Terra". Explica Maria João Pires que se trata de " uma celebração da voz, com um coro masculino e um repertório de peças vocais (de Grieg, Mendelssohn, Mahler) para evocar a ancoragem de qualquer perceção sensível e espiritual na harmonia do corpo humano com a natureza".

O Centro de Artes de Belgais é uma propriedade rural em Escalos de Baixo (Castelo Branco) onde anteriormente funcionou o Centro Belgais para o Estudo das Artes, fundado por Maria João Pires.

Criado em 1999 como um projeto educativo, pedagógico e cultural, com impacto na região e que chegou a ter o apoio do Ministério da Educação, o Centro Belgais para o Estudo das Artes encerrou em 2009 alegando na altura uma "difícil situação económico-financeira".

Quase uma década depois, o projeto cultural de Maria João Pires foi renovado e reativado como Centro de Artes de Belgais, disponibilizando-se retiros musicais, espaço para atuações e oficinas de música.

Maria João Pires nasceu em Lisboa, a 23 de julho de 1944. É a mais internacional e reputada das pianistas portuguesas, com um percurso artístico que remonta a finais dos anos 1940, quando se apresentou pela primeira vez em público, aos quatro anos.

Entre os prémios conquistados pelo talento artístico contam-se o primeiro prémio do concurso internacional Beethoven (1970), o prémio do Conselho Internacional da Música, pertencente à UNESCO (1970), e o Prémio Pessoa (1989).