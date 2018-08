Mário Mata de regresso ao Porto com "Música Popular Portuguesa"

Ana Rita Neto 02 Maio 2018 às 12:30 Facebook

O cantor português Mário Mata apresenta novo espetáculo intitulado "Música Popular Portuguesa" que passa pelo Porto, Coimbra e Lisboa, com a presença de muitos artistas convidados. O concerto no Porto está marcado para a próxima sexta-feira, no Passos Manuel.

O artista que não atuava no Porto há 37 anos atua na próxima sexta-feira ao cinema Passos Manuel, na companhia de dois convidados: José Cid e João Grande (Táxi). "Vai ser um concerto divertido, as letras são apelativas e criam uma grande interação com o público", explica o artista, em conversa com o "Jornal de Notícias".

"Será engraçado... Vamos mostrar vários estilos de música, além da música popular. No Porto, estará o João Grande e ele é sinal de rock. Vamos fazer uns duetos improváveis serão muito giros. As pessoas têm que ir para poderem assistir a esses momentos", adianta o músico.

Dia 10 de maio, será o Conservatório de Coimbra a receber o espetáculo que além de José Cid, contará com a presença de Fausto Bordalo Dias, Né Ladeiras, Amadeu Magalhães e Jorge Duarte. "Vai ser um encontro histórico, porque é a primeira vez que o Cid e o Fausto estarão no mesmo palco!", afirma Mário Mata.

Em Lisboa, durante o espetáculo que terá lugar na sala Lisboa Ao Vivo, a 25 de maio, será gravado um DVD ao vivo. O concerto terminará de forma diferente dos outros. "Vamos acabar com o tema 'Dupla Face', que é um tema que eu escrevi sobre a disfunção bipolar e que ofereci os direitos à ADEB- Associação de Apoio a Doentes Depressivos e Bipolares. É uma música que serve de mote para prevenir o suicídio", explicou.

Durante a apresentação da música, estarão em palco "todos os artistas que a gravaram, - André Varandas, Fausto Bordalo Dias, Gonçalo Tavares, Helena Palma, José Cid, Luís Oliveira, Mário Mata, Né Ladeiras, Rogério Charraz, Rogério Oliveira -, exceto a Sofia Vitória que não estará em Portugal na data". Sebastião Antunes, Gimba e Chico Martins também marcarão presença.

Sobre o reportório o artista adianta que haverá "muitos temas antigos, mas com roupagens novas". "Tocaremos temas completamente novos e vamos cruzar músicas com os artistas convidados", dando origem a duetos improváveis, garante Mário Mata.

"Faz-te à vida", "Somos Portugueses", "Há dias de manhã", "Sou do contra", "Vamos lá falar", e claro, "Não há nada pra ninguém" serão alguns dos temas que o público poderá recordar. As canções do mais recente álbum, "Regresso", serão também ouvidas.