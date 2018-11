Marlon Williams: Pingar amor é incompatível com ter filhos

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 21:02 Facebook

Marlon Williams e Alice Phoebe Lou aturaram esta sexta-feira no Festival Para Gente Sentada, no Theatro Circo, em Braga.

Ao apresentar o tema "Being somebody", que fala sobre trazer uma criança ao mundo, Marlon Williams disse que esperava nunca vir a ter filhos. A idade do cantor neozelandês (27 anos), que atuou esta sexta-feira na 14.ª edição do Festival Para Gente Sentada, poderá indicar que essa intenção se prende com a sua juventude, podendo vir a ser revista. Mas ouvindo os seus temas, e a forma como os canta, percebemos que o homem está demasiado embrenhado em questões anteriores à paternidade - Marlon Williams vive ainda a ressaca de uma relação e a sua única disponibilidade é para encontrar outra, de preferência igualmente dramática e dolorosa.

Não tardará muito, certamente, tal é o poder de sedução da sua voz, mesmo quando canta um "tema horrível" como "Can I call you", que versa sobre os malefícios do ciúme, "um tema que nem devia ser tocado num teatro tão belo como este."

Encontrará o amor depressa, e todas as suas consequências, porque faz desfalecer donzelas com aquele timbre que lembra jukeboxes a debitarem Roy Orbinson ou Lee Hazlewood, com aquele classicismo que faz derreter corações. Temas como "What´s chasing you", "The fire of love" ou "Make way for love" ajudaram-no a ultrapassar - e a sublimar - a relação com Aldous Harding, sua conterrânea e colega de profissão, mas arriscam-se a trazer-lhe novos problemas. Os filhos vão ter de esperar.

Também sem crianças à sua guarda, apresentou-se, na mesma noite, Alice Phoebe Lou, a loiríssima e jovial sul-africana que se instalou em Berlim e que explora as fronteiras entre a folk, o blues e o funk. Tem igualmente uma voz que a impedirá de estar sozinha por muito tempo. Aliás, partilha ainda com Marlon o mesmo produtor e estúdio onde gravaram os seus últimos álbuns e, como casal, não parecem de todo incompatíveis...

Mas enquanto o neozelandês é já um artista com pleno domínio sobre os seus poderes, a sul-africana parece estar ainda num processo de descoberta das suas virtudes. A sua voz deambula entre a rouquidão e o suspiro, entre o enleio e a catarse, e parece conter infinitas possibilidades. Mas há ainda um maneirismo que denuncia inexperiência, que revela a sua procura de uma linguagem ainda por estabilizar. Talvez no próximo "Paper castles", que será lançado no final do ano e que foi parcialmente apresentado no concerto em Braga, surjam pistas definitivas sobre o alcance de Alice Phoebe Lou.

O Festival Para Gente Sentada termina este sábado com o piano minimalista do alemão Nils Frahm e a guitarra sem contenção da espanhola Núria Graham.