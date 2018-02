Marta Moreira de Almeida nomeada diretora-adjunta de Serralves

Hoje às 16:26 Facebook

Twitter

Marta Moreira de Almeida (Porto, 1968) foi nomeada Diretora-adjunta do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, com responsabilidade pela área de Exposições. A equipa do Museu de Serralves será em breve reforçada pela contratação de um outro Diretor-adjunto / curador sénior, com responsabilidades nas áreas de Programação e Coleção.

"A Marta está em Serralves há mais de 25 anos e trabalhou diretamente com todos os anteriores Diretores do Museu, o que lhe confere um profundo conhecimento da instituição e da equipa de Serralves. Destaca-se pelo seu empenho, criatividade, relação com artistas, e pela grande capacidade de concretização de projetos ambiciosos. Vai ser sem dúvida um contributo muito relevante no percurso que queremos fazer no futuro do Museu", comentou João Ribas, diretor do Museu de Serralves.

Licenciada em História da Arte pela Universidade do Porto, Marta Moreira de Almeida trabalha no Serviço de Artes Plásticas da Fundação de Serralves. desde 1991 como curadora, tendo assumido a coordenação deste serviço em 1995. Em 1999 coordenou a produção e montagem da exposição inaugural do Museu de Serralves, Circa 1968.

Foi docente da disciplina de Estudos de Composição na Licenciatura de Som e Imagem da Universidade Católica do Porto (1999 e 2000) e docente da cadeira "Programação e Organização de Exposições" na Pós-Graduação em Arte Contemporânea da Escola das Artes da Universidade Católica do Porto (2007).

Colaborou na elaboração de diversos projetos arquitetónicos, como responsável pela especialidade de Museologia, liderados pelos gabinetes dos arquitetos Isabel Furtado e João Pedro Serôdio, Luís Tavares Pereira, João Mendes Ribeiro, Francisco Vieira de Campos e Cristina Guedes.

Uma seleção dos seus muitos projetos curatoriais inclui: Arte Portuguesa dos Anos 70 aos Anos 90 na Coleção da Fundação de Serralves (exposição itinerante, 1998/99); Na Paisagem (exposição itinerante, 2002/03); a obra site-specific e time-specific de Maria Nordman no Parque de Serralves com Vicente Todolí (2001); Um lugar no mundo: Pedro Cabrita Reis no Instituto Açoriano de Cultura de Angra do Heroísmo (2002); 6=0 Homeostética no Museu de Serralves (2004); Maria Nordman no Museu de Serralves (2007); apresentação do projeto Political Advertisement VII de Antoni Muntadas e Marshall Reese no Museu de Serralves (2008); Coleções Privadas Pedro Cabrita Reis no Palácio da Galeria em Tavira (2009); Jorge Martins: A Substância do Tempo no Museu de Serralves (2013); Helena Almeida: a minha obra é o meu corpo, o meu corpo é a minha obra no Museu de Serralves com João Ribas (2015) que itinerou depois para o Jeu de Paume, Paris, Wiels, Bruxelas (2016), e IVAM, Valência (2017).

Para além da nomeação de Marta Moreira de Almeida, a equipa do Museu de Serralves será em breve reforçada pela contratação de um outro Diretor-adjunto / curador sénior, com responsabilidades nas áreas de Programação e Coleção.