Marta Pereira da Costa com guitarra portuguesa em miniconcerto JN

Marta Pereira da Costa vai atuar ao vivo na redação do Jornal de Notícias, esta terça-feira, a partir das 14.30 horas. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

A guitarrista vai atuar a 9 de junho no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, num espetáculo que junta Rui Veloso, Tito Paris e Edu Miranda e onde se pretende aliar a beleza da guitarra portuguesa a diferentes sonoridades culturais.

Marta Pereira da Costa atua com a banda composta por guitarra portuguesa, viola, contrabaixo, piano e percussão. Revisitará temas antigos, das suas referências na guitarra portuguesa como Carlos Paredes, Mário Pacheco e José Fontes Rocha.

A guitarrista que pretende apresentar nesse concerto alguns dos temas do seu disco de originais, que serão tocados pela primeira vez ao vivo, tem concertos em Espanha. A 23 de maio, participa no "Ciclo de Fado", em Bilbao, e no " Festival de la Guitarra", em Córdoba, a 6 de julho.

Sobre ela diz-se ser a única guitarrista profissional de Fado, ao nível mundial. Foi distinguida, em 2014, pela Fundação Amália Rodrigues com o "Prémio Instrumentista".