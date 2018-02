Masha e o Urso com digressão em Portugal

Hoje às 12:14, atualizado às 12:26 Facebook

Pela primeira vez em Portugal haverá um espetáculo oficial, ao vivo de "Masha e o Urso", intitulado "Missão no Circo" que terá uma digressão de 31 de março até 26 de maio.

Na digressão nacional, os mais pequenos poderão ver ao vivo as suas personagens preferidas da série televisiva que é também um fenómeno do YouTube, num espetáculo de dança e música. No espetáculo poderão ver também os seus amigos da floresta, bem como uma nova personagem, Igor, um suposto caçador de estrelas, que desejoso de encontrar um novo talento para o seu circo decide levar o Urso.

Entre lágrimas e abraços, o Urso parte para um mundo novo cheio de aventuras e aplausos. Mas as coisas não são o que parecem e a Masha e os seus amigos vão precisar de ajuda dos mais pequenos para salvar o Urso dos verdadeiros planos de Igor.

"Masha e o Urso: Missão no circo" tem o primeiro espetáculo agendado no Casino de Tróia, nos dias 31 de março e 1 de abril. A digressão segue 14 e 15 de abril, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego; a 21 de abril, no Centro de Congressos do Arade, em Lagoa e no dia 28 de abril, no Coliseu do Porto. O mês de maio traz três datas: 5 de Maio, no Coliseu dos Recreios; 12 de maio, no Convento de S. Francisco, em Coimbra, e o encerramento a 26 de maio, no Teatro S. Mamede, em Guimarães.

O preço dos bilhetes é de 9,90 euros.