Matay foi o grande vencedor da primeira semifinal do Festival da Canção

Matay, com a sua música "Perfeito", foi o grande vencedor da primeira semifinal da 53ª edição do Festival da Canção, derrubando o favoritismo que era de Conan Osiris. Com letra de Boss AC e musica de Tiago Machado, "Perfeito" obteve pontuação máxima do júri liderado por Júlio Isidro e a segunda maior votação dos telespectadores.

Os outros três apurados para a final foram "Telemóveis", de Conan Osíris, que obteve a melhor votação popular, "A dois" (composta e interpretada por Calema) e "Inércia" (composta pelos D' Alva e interpretada por Ana Cláudia).

Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo conduziram a cerimónia que durou cerca duas horas e teve, tal como no ano passado, um momento dedicado a recuperar velhas glórias do Festival da Canção. António Calvário juntou-se ao Cais do Sodré Funk Connection para recordar "Oração", representante nacional no Festival Eurovisão de 1964. Eduardo Nascimento subiu ao palco também para reviver uma das mais emblemáticas músicas do Festival - "O Vento Mudou", de 1967.

No próximo sábado, 23 de fevereiro, igualmente a partir das 21 horas, terá lugar a segunda semifinal, apresentada por Jorge Gabriel e Carlos Malato, com outras oito canções a concurso: "O Jantar" (Pedro Pode/João Couto), "O Lugar" (André Tentúgal/ Lara Laquiz), "Igual a ti" (NBC), "Mundo a mudar" (Frankie Chavez/Madrepaz), "Debaixo do luar" (Rui Maia/Mila Dores), "Mar Doce" (Mariana Bragada), "Lava" (Miguel Guedes/Dan Riverman) e "Pugna" (Surma).

A final está marcada para 2 de março, em Portimão, dia em que se conhecerá o representante de Portugal para o Festival Eurovisão, que terá lugar a 14, 16 e 18 de maio, em Telavive, Israel.