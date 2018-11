Matias Damásio apresenta o novo álbum "Augusta" na redação do JN

Hoje às 11:40 Facebook

O cantor angolano tem um novo trabalho e estás prestes a estrear-se na Altice Arena, a 24 de novembro. Antes passa pelo JN para cantar "Augusta".

Longe vão os tempos em que Matias Damásio entrava em concursos de televisão, em Angola, para provar o seu talento. Hoje, com 36 anos, o cantor angolano tem cinco álbuns, êxitos a passar nas estações de rádio e milhares de fãs a encher salas de espetáculo. Esta quinta-feira, apresenta o mais recente trabalho no JN, "Augusta", uma homenagem à avó materna e às demais mulheres da sua vida.

O álbum conta com participações especiais como a da portuguesa Aurea, a angolana Pérola e a brasileira Cláudia Leitte. O próximo desafio do cantor é o concerto na Altice Arena, em Lisboa, a 24 de novembro.

A espanhola Vanessa Martin vai ser uma das convidadas deste espetáculo. Com Matias Damásio interpreta "Porque Queramos Vernos", uma das baladas mais escutadas do cantor.

A par desta canção entram também nos singles dos mais escutados "Loucos", "Matemática do Amor" e "Nada Mudou".

Foi a partir de 2008 que o cantor, nascido na cidade angolana de Benguela, viajou para a Europa pela primeira vez. Desde essa altura, jamais desligou o elo de ligação. Depois do reconhecimento em Angola, reuniu o consenso do público no resto dos países da lusofonia, onde entra Portugal.

Antes de subir aos palcos da Altice Arena, Matias Damásio atua esta quinta-feira na redação do Jornal de Notícias, a partir das 14 horas.