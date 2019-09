Médicos trocam a bata pelo fraque e dão concertos por causas solidárias

Catarina Ferreira Hoje às 13:26 Facebook

Twitter

Partilhar

World Doctors Orchestra está pela primeira vez em Portugal para dar dois concertos a favor da reconstrução de hospital em Moçambique.

Há dez anos, um anúncio começou a surgir em revistas médicas, com um propósito sui generis: formar uma orquestra internacional de médicos, para atuar em grandes salas de concertos de todo o Mundo, a favor de causas solidárias.

Esta operação, iniciada pelo médico alemão Stefan Willich, diretor de orquestra, passa agora pela primeira vez em Portugal. A World Doctor"s Orchestra (WDO) vai dar dois concertos: na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, no dia 20 deste mês, e no Porto, na Casa da Música, no dia seguinte.