Meias brancas de regresso nos dias quentes

Ganga dos pés à cabeça, vinil, bolsas à cintura e meias brancas vão regressar para os dias quentes.

Este verão promete uma viagem ao passado no que respeita a questões de moda, pois as tendências ditam que remexa nos baús à procura de peças esquecidas e que pautaram as duas últimas décadas do século passado - o que, para os mais jovens, será um passaporte para a descoberta. "Os anos 80 e 90 são protagonistas, o padrão floral continua nas várias formas, assim como o geométrico", avaliza o especialista Pedro Crispim.

