Meo Marés Vivas abriu portas a três dias de música

Catarina Silva Hoje às 16:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Já abriram as portas do Meo Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, para três dias de um autêntico corrupio de festivaleiros. Meia hora antes, já havia filas de fãs à espera da abertura.

Depois de os bilhetes para sábado, dia de atuação de Ornatos Violeta, e os passes de três dias esgotarem, o festival arranca com um grande regresso: Keane. Mishlawi, Os Quatro e Meia e Kodaline também sobem hoje ao palco principal.

O dia arranca às 16.30 horas, no Palco Santa Casa, com duas vozes femininas: Beatriz Pessoa e Joana Espadinha. No palco principal, o nome mais esperado é Keane. É o regresso ao festival onde deixaram uma marca mítica em 2009. Depois de terem dito o adeus em 2013, os britânicos fizeram as delícias dos fãs ao voltarem aos palcos este Verão e com uma novidade: um álbum prontinho a sair, que é lançado já em setembro. Já há um single cá fora, mas o palco Meo, que vai assistir à reunião de Tom Chaplin e do pianista Tim Rice-Oxley ao resto da banda, reza por êxitos como "Somewhere Only We Know" ou "This is The Last Time".

Depois de Keane, sobem ao palco os Kodaline, que já são da casa. É o segundo ano consecutivo no Meo Marés Vivas, depois de já cá terem passado também em 2016. É o regresso do folk rock dos irlandeses, que traz a reboque "Politics Of Living", álbum de setembro de 2018.

Mas o palco é inaugurado por Mishlawi, logo às 19.30 horas, um autêntico fenómeno de popularidade. O artista luso-americano de apenas 22 anos aterra no Marés depois de lançar o primeiro álbum, Solitaire. Conta já uma legião de fãs, desde 2016 que lança hits atrás de hits, com milhões de visualizações. "All Night", "Rain" ou "FMR" são alguns dos temas que provavelmente se vão ouvir hoje. Logo depois, a língua portuguesa tem espaço, com Os Quatro E Meia. O grupo de seis amigos de Coimbra, que faz música como hobbie, tem apenas um álbum, mas tem desbravado caminho pelos festivais fora de bandolim e acordeão às costas.

Para já, o sol brilha na Antiga Seca do Bacalhau, mas o vento já sopra. O palco mudou-se, este ano, para o outro extremo do recinto precisamente para tentar proteger o público da ventania.

Eis os horários para hoje:

Palco Meo

Kodaline: 24 h

Keane: 22 h

Os quatro e meia: 20.40 h

Mishlawi: 19.30 h

Palco Santa Casa

Joana Espadinha: 18.30 h

Beatriz Pesso: 16.30 h

Bloco Moche

DJ Oder: 2.30 h

Plutónio: 1.30 h

Kappa Jotta: 17.30 h

Palco RTP Comédia

Serafim: 23.30 h e 21.30 h

Sofia Bernardo: 20 h

Sérgio Pereira: 18.30 h

Marco Cunha: 17 h