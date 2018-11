Meo Marés Vivas anuncia preços dos bilhetes com descida do IVA antecipada

JN Hoje às 17:25, atualizado às 18:53 Facebook

A organização do festival Meo Marés Vivas, que decorre de 19 a 21 de julho, em Vila Nova de Gaia, anunciou, esta sexta-feira, os preços dos bilhetes, tendo em conta a descida do IVA dos ingressos para espetáculos de 13% para 6%, prevista no Orçamento do Estado para 2019.

Os preços dos bilhetes diários passam, assim, a custar 33 euros em vez de 35 e o passe geral de três dias passa de 65 para 61, face aos valores aplicados na edição do ano passado.

Corrigindo a proposta inicial do Orçamento do Estado, aprovada em outubro, na generalidade, que excluía espetáculos culturais ao ar livre da descida do IVA para 6%, o Parlamento aprovou, na terça-feira à noite, na especialidade, o alargamento da nova taxa a esse tipo de espetáculo. A descida irá refletir-se nos preços partir de 1 de janeiro, mas o Marés Vivas antecipou-se.

"Com a reposição do IVA dos espetáculos nos 6% a partir do dia 1 de janeiro, o Meo Marés Vivas assume desde já o compromisso, disponibilizando a partir do dia 3 de dezembro os seus bilhetes com o preço final taxado ao consumidor com o IVA a 6%", explica o comunicado enviado às redações.

Com a antecipação em um mês da aplicação dos novos preços, o festival está a contribuir para a "construção de uma política cultural consistente e de igualdade para todos", lê-se na nota, que sublinha que "o acesso à cultura é um direito constitucional, é um direito dos portugueses (...)".

"Estamos conscientes de que esta é uma conquista de todos, mas sobretudo da cultura nacional e sem discriminações", acrescenta.

A nota desvenda ainda que, no dia três de dezembro, vai ser anunciado o primeiro artista a subir ao palco do Marés, na edição de 2019.